RB Leipzig gegen SC Freiburg: Verkehrseinschränkungen im Leipziger Westen

Leipzig. Wegen des ersten Bundesliga-Heimspiels von RB Leipzig in der neuen Saison gegen den SC Freiburg ist am kommenden Sonntag mit umfangreichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Laut Ordnungsamt sind besonders Teile des Waldstraßenviertels im Westen Leipzigs betroffen.

Dementsprechend werde zur Entlastung der Wohnquartiere im Umfeld der Red Bull Arena ab 12.30 Uhr bis circa 15.30 Uhr ein Sperrkreis für das östliche und westliche Waldstraßenviertel eingerichtet.

Folgende Straßen werden gesperrt

Waldstraße zwischen Waldplatz und Zöllnerweg, die Friedrich-Ebert-Straße von Westplatz bis Waldplatz, das westliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße), das östliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben).

Zur Freihaltung der Rettungswege werden im Bereich der Goyastraße und Eitingonstraße Halteverbote angeordnet.

Sperrzone nur für Einwohner, Lieferanten und Taxis befahrbar

Die Einfahrt in die Sperrzone ist nur aus der Leibnizstraße in die Hinrichsenstraße sowie aus der Goyastraße in die Waldstraße Richtung Süden für Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge möglich.

Bis zur Umsetzung des Bewohnerparkens mit Bewohnerparkausweisen in diesen Wohnquartieren ist das Mitführen von Personalausweis oder Meldebestätigung erforderlich. Radfahrer können an den Stellen in den Sperrkreis einfahren, an denen das Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ angebracht ist.

Gesperrt ist die Ein- und Ausfahrt an folgenden Stellen: Tschaikowskistraße zur Jahnallee, Funkenburgstraße zur Jahnallee, Goyastraße zur Eitingonstraße, Goyastraße zur Max-Planck-Straße. Eine Ausfahrt aus dem Sperrkreis ist am Waldplatz zur Jahnallee, Waldstraße in Richtung Norden, an der Friedrich-Ebert-Straße zur Jahnallee möglich. Gesperrt ist die Zufahrt zur Waldstraße ab Kreuzung Leutzscher Allee/Zöllnerweg. Ab hier kann jedoch der Zöllnerweg (östliche Richtung) oder die Leutzscher Allee (westliche Richtung) genutzt werden.

Zusätzliche Straßenbahnen der LVB

Die Leipziger Verkehrsbetriebe wollen ab drei Stunden vor Spielbeginn mit zusätzlichen Straßenbahnen die Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Sportforum verstärken. Eine Übersicht findet sich unter www.l.de/rbleipzig.

Die Eintrittskarte berechtigt jeweils vier Stunden vor und nach dem Fußballspiel zur kostenlosen Nutzung von Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen in verschiedenen Tarifzonen des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. Weitere Informationen gibt es im Internet unter anderem auf der Seite www.leipzig.de/anreise-red-bull-arena.