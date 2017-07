Leipzig. Die Band Scooter macht heute Stopp in Leipzig auf ihrer "Wild & Wicked"-Tour. Ab 18 Uhr wird das Völkerschlachtdenkmal zur Kulisse für H.P. Baxxter und Co. Rund um das Denkmal ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Außerdem gibt es verstärkte Sicherheitskontrollen.

Die Band weist per Facebook Konzertbesucher darauf hin, dass am Einlass Taschenkontrollen und Body-Checks durchgeführt werden. In Leipzig gebe es außerdem keine Möglichkeit, Taschen und Rucksäcke während des Konzert zu hinterlegen. Große Taschen, die das Format DIN A4 überschreiten, sind ebenso verboten wie sperrige Gegenstände, Selfie-Sticks oder Flüssigkeiten.

Wegen des Konzerts am heutigen Freitagabend (7.7.) ist in Leipzig mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Schon seit Montag sind Teile des nördlichen Platzes vor dem Völkerschlachtdenkmal und der Straße des 18. Oktober nicht zugänglich. Weitere Sperrungen sind eingerichtet. So ist die Straße An der Tabaksmühle im Abschnitt zwischen Prager Straße und Friedhofsweg voll gesperrt. Umleitungen führen in beiden Richtungen über die Zwickauer Straße und die Semmelweisstraße. Die Zufahrt zum Südfriedhof sowie zu den Blumenläden am Völkerschlachtdenkmal ist somit jederzeit möglich.

Besucher des Konzerts werden gebeten die öffentlichen Park and Ride-Plätze zu nutzen, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Weitere Stellflächen stehen auf dem Parkplatz am Deutschen Platz zur Verfügung. Die Sperrungen werden am 8. Juli um fünf Uhr wieder aufgehoben.

hgw./lyn