Leipzig. Mehrere Tausenden Menschen haben am Samstag in Leipzig beim siebenten "Karli-Beben" auf der Südmagistrale gefeiert. Trotz ungemütlicher Temperaturen und kurzen Schauern war die Stimmung beim größten Straßenfest der Messestadt ausgelassen. Zahlreiche Anrainer boten bereits ab Vormittag ein vielfältiges Programm an – mit Glücksrad, Kulinarischem, Lesungen und Sonderaktionen der Händler und Gastronomen.

Nach 15 Uhr, als die Karl-Liebknecht-Straße zwischen Riemannstraße und Kurt-Eisner-Straße dann komplett für den Verkehr gesperrt wurde, entwickelte sich das "Karli-Beben" auch zum großen Open-Air-Konzert. Auf mehreren Bühnen konnten sich junge Musiker, ganze Orchester und Szenegrößen präsentieren. Das Genre-Spektrum reichte dabei von Punkrock, Pop, Soul und Blues über elektronische Musik und karibische Klänge bis hin zum Auftritt des Sinfonischen Blasorchesters der Musikschule. Wer sich aufwärmen wollte, konnte dies unter anderem auch bei Quiz und Beats im Verlagsgebäude der LVZ tun.

Um Mitternacht endete der Reigen auf der Straße. In den Clubs entlang der Karl-Liebknecht-Straße wurde nicht zuletzt noch bis in die Morgenstunden weitergefeiert. Nach Angaben der Polizei blieb es friedlich, wurden keine Vorkommnisse registriert.

Die Idee zum „Karli-Beben“ entstand ursprünglich während der umfangreichen Sanierungen auf der Karl-Liebknecht-Straße und sollte darauf hinweisen, dass trotz Bauarbeiten alle Geschäfte auf der Magistrale geöffnet haben. Nach erfolgreicher Premiere im April 2014 wird das Straßenfest nun im Halbjahresrhythmus wiederholt.

mpu

