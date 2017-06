Leipzig. Mit einem Kopf voller Träume kommen sie nach Leipzig: Die britische Pop-Rock-Band um Frontmann, Pianist und Sänger Chris Martin macht auf ihrer „A Head Full of Dreams“-Tour am Mittwoch, den 14. Juni – mehr als ein Jahr nach Tour-Start und vier Monate vor ihrem Ende – endlich in der Messestadt halt. Der Open-Air-Auftritt in der Red Bull Arena wird von Straßensperrungen und umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. LVZ.de gibt einen Überblick.

Waldstraßenviertel ab 12 Uhr dicht

48.000 Besucher werden zum Konzert erwartet. Wie bei solchen Großveranstaltungen üblich, wird der Autoverkehr im Waldstraßenviertel in dieser Zeit stark eingeschränkt. Obwohl der Einlass erst 16 Uhr beginnt, werden bereits ab 12 Uhr sowohl das westliche als auch das östliche Waldstraßenviertel für den gesamten Individualverkehr gesperrt, wie das Ordnungsamt mitteilt. Weiterhin wird die Straße Am Sportforum zwischen der Leutzscher Allee und der Arena aus Sicherheitsgründen ab 15.30 dicht gemacht.

Das Ordnungsamt weist außerdem darauf hin, dass im Umfeld des Sportforums nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht. Stattdessen werden die P+R-Plätze „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Völkerschlachtdenkmal“ und „Lausen“ sowie die Parkhäuser der Innenstadt empfohlen. Auf dem P+R-Platz „Leipziger Messe“ wird gegenwärtig gebaut.

Zusätzliche Linien bis zum Sportforum

Von den Parkplätzen aus geht es mit der Straßenbahn bis zur Arena. Die Konzertkarte berechtigt jeweils vier Stunden vor und nach der Veranstaltung zur kostenlosen Nutzung von Bussen und Trams innerhalb des Stadtgebiets.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe stocken den Verkehr zwischen Bahnhof und Sportforum wieder auf: Ab 15 Uhr wird die Linie 4E verstärkt, hinzu kommen Linie 51 (Wahren bis Feuerbachstraße/Sportforum Ost) und Linie 56 (Messegelände bis Sportforum Süd).

Sicherheitskontrollen mit Metalldetektoren

Die Besucher müssen sich auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen einstellen. Es gilt ein generelles Verbot für größere Taschen, Handtaschen, Rucksäcke und Helme. Die Zuschauer werden gebeten, auf das Mitbringen von Gegenständen aller Art, die nicht zwingend benötigt werden, zu verzichten. Lediglich kleine Kosmetiktäschchen und Gürteltaschen werden nach händischer Kontrolle zugelassen.

Aufgrund zusätzlicher Einlasskontrollen mit Metalldetektoren und Bodychecks kann es zu längeren Wartezeiten vor der Arena kommen. Um das Ganze zu beschleunigen, werden so genannte Fast Lanes eingerichtet: Wer sein Gepäck auf Handy, Schlüsselbund und Portemonnaie beschränkt, kann diese nutzen und gelangt so leichter und schneller in die Arena.

Restkarten voraussichtlich noch vorhanden

Der Einlass beginnt 17 Uhr, etwa 18.45 Uhr eröffnen zunächst „Femme Schmidt“ (Pop und Jazz aus Koblenz) sowie im Anschluss „Tove Lo“ (Electro-Pop aus Djursholm/Schweden) das Konzert. Gegen 20.45 Uhr tritt schließlich der Haupt-Act auf die Bühne. Die Veranstaltung wird etwa 23 Uhr enden.

Hoffnung gibt’s für alle, die noch nach Tickets suchen: Wie der Veranstalter Argo Konzerte mitteilt, wird es voraussichtlich noch Restkarten für Sitzplätze an der Hauptkasse der Red Bull Arena geben.

von Christian Neffe

Anmerkung: Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, wurde der Einlass von 16 auf 17 Uhr verschoben.