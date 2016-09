Leipzig. Handwerkskammer-Geschäftsführer Volker Lux weiß, wie man neue Zielgruppen anspricht. Zum Beispiel so: „Wir fluten den Augustusplatz mit Pokémons, und unsere Schornsteinfeger sagen die Lottozahlen voraus.“ Das mit den Pokémons stimmt jedenfalls; die Handwerkskammer sorgt für jede Menge zusätzlicher Monster. Doch der Tag des Handwerks am 17. September ist damit natürlich nicht hinreichend beschrieben.

Um 10 Uhr wird am Sonnabend auf dem Augustusplatz der „Markt der Vielfalt“ eröffnet. 15 Innungen und 45 Unternehmen präsentieren sich. Schneider, Kürschner, Goldschmiede und Friseure zeigen ihr Handwerk. Es gibt Einblicke in Baustoffe, energiesparende Haustechnik oder Elektromobilität.

Der Tag des Handwerks von 10 bis 18 Uhr ist auch eine große Ausbildungsplatzbörse. Zudem gibt es Wettbewerbe für Kita- und Grundschulkinder und jede Menge Unterhaltungsprogramm. Für HWK-Präsident Claus Gröhn ist zudem der europäische und internationale Gedanke am Sonnabend wichtig. Im Europazelt können Unternehmen Kontakte anbahnen; es sind Partnerkammern aus Frankreich, Italien, Ungarn, Polen und Georgien vor Ort. Bis vor zwei Jahren hatte die EU Kooperationen gefördert – zum Beispiel einen Lehrlingsaustausch der Leipziger mit Norwegen.

Die HWK zeichnet in geschlossener Veranstaltung im Gewandhaus auch ihre 225 neuen Meister in 14 Berufen aus. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) übergibt an rund 100 Meister erstmals den sächsischen Meisterbonus (1000 Euro). Die meisten Neu-Meister sind Karosserie- und Fahrzeugbauer (48), Kfz-Techniker (34) und Friseure (20). Es gibt 22 Meisterinnen – die meisten im Friseurhandwerk. Es gibt aber auch zwei Maler- und Lackiermeisterinnen, eine Karosserie- und Fahzeugbauermeisterin sowie eine Zimmermeisterin. Durchschnittsalter des Jahrgangs: 30,5 Jahre.

Von Björn Meine