Leipzig. Die Jubiläumsausgabe trumpft schon jetzt mit Rekorden auf. Mehr als 16.000 Läufer aus rund 1000 Unternehmen gehen am Mittwochabend zum Leipziger Firmenlauf an den Start, mehr als je zuvor. Zum zehnten Mal organisiert die Commerzbank bereits das Event in der Messestadt, bei dem sportliche Firmenteams ab 19 Uhr auf der Fünf-Kilometer-Rundkurs um Zeiten und Plätze wetteifern.

Sperrungen rund um das Sportforum

Rund um das Kleinmesse-Geände am Cottaweg und das Sportforum kommt es wegen des Ereignisses schon am Mittag zu einigen Verkehrseinschränkungen. Der Cottaweg wird am Mittwoch zwischen 12 Uhr und Mitternacht zwischen Jahnallee und Hans-Driesch-Straße gesperrt. Mittags beginnt bereits der Aufbau des Start- und Zielbereichs für die Läufer.

Die Laufstrecke wird zwischen 18.15 Uhr auf folgendem Kurs gesperrt: Cottawag, Jahnallee stadtauswärts ab Am Sportforum, Radweg Richard-Wagner-Hain, Mainzer Straße, Marschner Straße zwischen Jahnallee und Käthe-Kollwitz-Straße, Querung der Jahnallee in Höhe Marschnerstraße, Am Sportforum zwischen Leutzscher Allee und Jahnallee, Hans-Driesch-Straße zwischen Friesenstraße und Leutzscher Allee.

Originellste Outfits gesucht

Fred Feuerstein & Co: 2016 gewann die TAS AG die Wertung für das kreativste Outfit. Quelle: Christian Modla

Schon ab 16 Uhr können sich die Sportler mit Live-Musik auf das Event einstimmen. Die Urangatang-Partyband aus Leipzig sorgt für entspannte Atmosphäre mit Jazz, Pop, Soul und mehr. Klar, dass die Musiker auch zur After-Run-Party den Ton angeben.

Direkt nach dem Lauf stehen aber erstmal die Siegerehrungen auf dem Programm. So werden die Teams mit den Bestzeiten ausgezeichnet, und zwar getrennt nach Männer-, Frauen- und Mixed-Teams. Aber auch schnelle Chefinnen und Chefs, Sekretärinnen und Auszubildende werden geehrt. Besonderer Spaß in jedem Jahr: Das Publikum entscheidet, welches Unternehmen als kreativste Firma ausgezeichnet wird. Kriterium ist das originellste Sport-Outfit.

Der Firmenlauf hat sich mit seiner Mischung aus Teamgeist-Event und sportlichem Wettbewerb zu einer festen Größe im Leipziger Laufkalender entwickelt. Zur ersten Ausgabe meldeten sich 879 Läufer aus – aus heutiger Sicht eine kleine Zahl, so die Macher.

Von Evelyn ter Vehn