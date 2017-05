Leipzig. Er ist ein gern gesehener Gast in der Messestadt: 2018 kommt Peter Maffay wieder nach Leipzig, am 6. März 2018 wird der Sänger ein Konzert in der Arena geben. Am Dienstag startet der Online-Vorverkauf unter lvz-ticket.de, Tickets für die Veranstaltung kosten zwischen 47,25 und 98 Euro. Neben dem Konzert in Leipzig wird Maffay in Mitteldeutschland auch in Chemnitz und Erfurt auftreten. Die Tour steht unter dem Titel „Peter Maffay & Band – MTV unplugged!“.

Am Freitag, ab 9 Uhr, startet der allgemeine Vorverkauf im LVZ-Foyer, im LVZ-Medienhaus, in allen LVZ-Geschäftsstellen, über die Tickethotline 0800 2181-050 und bei der Ticketgalerie.

luc