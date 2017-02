In der Mädlervilla

Der Wedding Market, das alternative Hochzeitsfestival in Leipzig, lädt Heiratswillige am 11. und 12. Februar 2017 in die Mädlervilla ein. Aussteller präsentieren dort ihre Ideen fernab von Mainstream und Klischees. Besucher können Fotografen, Floristen, Hochzeitsplaner oder Musiker treffen und sich inspirieren lassen.