Leipzig. Die Gewandhaussaison geht zu Ende – und wird wie jedes Jahr mit einem echten Höhepunkt abgeschlossen: Am Freitag und Samstag heißt es erneut „Klassik airleben“. Mit zwei „Großen Concerten“ bedankt sich das Gewandhausorchester bei seinem Publikum für eine erfolgreiche Spielzeit und lockt zum inzwischen neunten Mal ins Rosental.

Alle Gäste sind eingeladen, das laut Stadt „größte Klassik-Event des Sommers“ mit Picknickkorb und -decke bewaffnet bei sommerlichem Open-Air-Flair zu genießen – und das vollkommen kostenlos. Das Programm beginnt an beiden Tagen um 20 Uhr und umfasst Stücke von Mozart, Rossini, Wagner, Bizeh, Gershwin und vielen weiteren Komponisten.

Starbaritone auf der Bühne, Familiennachmittag am Samstag

Die musikalische Leitung der beiden Abende unterliegt, wie schon 2014 und 2016, dem Chefdirigenten der Nürnberger Symphoniker Alexander Shelley. Mit Thomas Hampson und Luca Pisaroni treten die derzeit berühmtesten Baritone der Opernwelt als Solisten auf die Bühne.

Das komplette Programm finden Sie auf der offiziellen Internetseite.

Der Samstagnachmittag steht zudem ganz im Zeichen der Familie: Von 15 bis 18 Uhr bieten die Veranstalter unter anderem eine Instrumentenstraße zum Ausprobieren, eine musikalische Rallye durchs Rosental und einen Instrumentenbastel-Workshop an.

Ein Abend bei schönstem Sommerwetter, ein Abend vom Unwetter vehagelt - so geteilt fiel das Klassik airleben 2016 aus. Eindrücke aus dem Rosental. Zur Bildergalerie

Anreise per Bahn oder Rad empfohlen

Aufgrund der geringen Parkmöglichkeiten rund ums Konzertgelände rät die Stadt, das Auto im Parkhaus am Zoo oder in den Parkhäusern am Hauptbahnhof Leipzig abzustellen. Wer lieber mit der Straßenbahn anreisen möchte, kann die Linien 3, 4, 7 oder 12 nutzen. Am Samstagabend stellen die Leipziger Verkehrsbetriebe zusätzliche Bahnen bereit. Für Radler stehen auf dem Konzertgelände 5.000 Fahrradständer zur Verfügung. Wie schon im Vorjahr können die Besucher den kostenlosen W-LAN-Zugang auf dem Gelände nutzen.

Das Wetter spielt mit

Musste das Samstagsprogramm im vergangenen Jahr noch wegen Starkregens abgebrochen und das Rosental evakuiert werden, sind die Aussichten für das diesjährige „Klassik airleben“ deutlich besser. „Nach den gestrigen Gewittern hat die heiße und schwüle Luft die Region verlassen“, erklärt Manuel Voigt vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Trotz einiger Wolken bestehe am Freitagabend keine Gefahr von Unwettern und sogar die Temperaturen spielen mit: Mit 20 bis 23 Grad wird es sommerlich mild. „Dazu kommen leichte, frische Winde, die teils auch etwas böig sein können. Das ist aber nicht weiter dramatisch.“

Samstag sieht die Lage noch besser aus: Tagsüber Sonne, leichter Wind, abends kommt eine dünne Wolkendecke auf. Bei etwa 23 bis 24 Grad werde es „noch besser und freundlicher als Freitag“, so Voigt.

So sah es am zweiten Abend von "Klassik airleben" 2016 in Leipzig aus:

von CN