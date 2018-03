Das Altenburger Land begeistert Gäste mit seiner idyllischen Landschaft, historischen Vierseithöfen, einer Vielfalt an architektonischen Schmuckstücken und regionalen Spezialitäten. So genießen Urlauber nach einer Radtour die Ruhe an den zahlreichen Badeseen oder schlendern durch Städtchen mit Kirchen und Marktplätzen.