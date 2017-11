Faszination Titanic, Märchen-Ausstellung, HiFi-Tage: Tipps für Leipzig und Region

Titanic - Blick hinter die Kulissen des Wracks im Panometer Leipzig

Im Panometer Leipzig finden am 18. November 2017 90-minütige Expertenführungen durch die Begleitausstellung und das Panorama "Titanic – Die Versprechen der Moderne" statt. Dominik Tezyk begleitete die Konzeption des Panoramas im Bereich des 3d-Modelling sowie der inhaltlichen Fachberatung. Als Mitglied im Titanic-Verein Deutschland und der Schweiz beschäftigt er sich bereits seit Jahren mit der Titanic und lieferte wichtige Impulse für die Gestaltung des Rundbildes. Im Gespräch wird er so manchen Mythos lüften und in der Ausstellung sowie im Panorama pikante Details zeigen können, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind. Dauer 90 Minuten, 4 Euro zzgl. Eintritt. Um Voranmeldung wird gebeten unter 0341 3555340 oder per Email unter service@panometer.de

Datum: Samstag, 18. November 2017

Zeit: 10.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

„Märchen aus 1001 Nacht“ - Prominente lesen ihre Lieblingsmärchen

Zu einem Märchennachmittag lädt das Stadtgeschichtliche Museum am Samstag, den 18. November 2017, ein. Als Gast in der Reihe „Prominente lesen ihre Lieblingsmärchen“ ist die Leipziger Kulturbürgermeisterin, Dr. Skadi Jennicke zu Gast. Ihre Lieblingsmärchen, im arabisch-persischen Raum entstanden und in „Märchen aus 1001 Nacht“ zusammengefasst, sind heute Weltliteratur. Eine der ersten deutschen Übersetzungen ist 1719 in Leipzig erschienen und befindet sich in der Ausstellung MärchenSpiele. Ab 15 Uhr lädt Dr. Skadi Jennicke Kinder und erwachsene Besucher in eine zauberhafte Welt voller Abenteuer, in eine Welt der wunderbaren Paläste mit weisen Wesiren, der turbulenten Basare mit raffinierten Händlern ein. Der Eintritt ist frei.

Datum: Samstag, 18. November 2017

Zeit: 15 Uhr

Ort: Stadtgeschichtliches Museum, Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig

Musik schafft Emotionen! Neuauflage der Mitteldeutschen HiFi-Tage 2017 in Leipzig

Die Mitteldeutschen HiFi-Tage öffnen am Wochenende ihre Tore in der Alten Handelsdruckerei zu Leipzig und versprechen ein zweitägiges Klangerlebnis der Extraklasse. Auf insgesamt vier Etagen erleben HiFi-Fans jeden Alters mehr als 100 Audio-Marken – vom hochwertigen Lautsprecher über Verstärker und Endstufen bis hin zum 22-Tausend-Euro-Plattenspieler. In den extra für die HiFi-Tage akustisch optimierten Räumen des altehrwürdigen Gebäudes lassen sich feinste Vergleiche zwischen einer Vielzahl an Modellen, Marken und Technologien herstellen oder die Kraft verschiedener Musikstile hautnah erleben. Besonderes Highlight: Im eigenen Ultra-HD-Heimkino sorgen ein hochauflösender 4k-Beamer und Dolby-Atmos Sound für Original-Kinoatmosphäre. Der Eintritt ist frei.

Datum: 18. und 19. November 2017

Zeit: Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Ort: Alte Handelsdruckerei zu Leipzig, Oststraße 40-44, 04317 Leipzig

Winterausstellung zum Kultfilm: Aschenbrödel residiert wieder auf Schloss Moritzburg

Darauf haben viele gewartet: Ab Samstag, den 18. November 2017, erobert Aschenbrödel wieder das Schloss Moritzburg. In der deutsch-tschechischen Verfilmung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von 1973 berührt das Mädchen mit seiner selbstbewussten, gewitzten Art bis heute auf einzigartige Weise. Als Original-Drehort erzählt das Märchenschloss Moritzburg in seiner Winterausstellung einige Hintergrundgeschichten zum Film und zum Werdegang des Märchens. Liebevoll nachgebildete Filmszenen, Originalkostüme und multimediale Inszenierungen vermitteln die Magie des Films. Auf zu einer zauberhaften Ausstellung! Eintritt 8 Euro, Kinder (6-16 Jahre) 1 Euro, Kinder bis 5 Jahre frei.

Datum: 18. November 2017 bis 25. Februar 2017

Zeit: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, montags geschlossen

Ort: Schloss Moritzburg, Schloßallee, 01468 Moritzburg

„Kleine Instrumente, ganz groß!“ - Ein Mitmachkonzert für die ganze Familie

Das Schumannhaus Leipzig lädt am Samstag, den 18. November 2017, zum Familienkonzert „Eine musikalische Zeitreise – Kleine Instrumente, ganz groß“ ein. Das 45-minütige Familienkonzert bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Werken aus verschiedenen Epochen von Klassik bis in die Moderne. Schüler der Clara Schumann Musikschule tragen auf ihren Instrumenten die Stücke vor und laden zum gemeinsamen Musizieren ein. Die persönliche Anwesenheit der Komponisten, verschieden Interpreten, die Einbeziehung des Publikums und nicht zuletzt die kindgerechte Moderation von Richard Seifahrt sorgen für ein abwechslungsreiches Konzert für jung und alt. Eintritt 8 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren frei

Datum: Samstag, 18. November 2017

Zeit: 16 Uhr

Ort: Schumann-Haus Leipzig, Inselstraße 18, 04103 Leipzig

Stöbern, Bummeln, Feilschen: Nachtflohmarkt im Kohlrabizirkus

Der Kohlrabizirkus Leipzig verwandelt sich am Samstag, den 18. November 2017, wieder in ein gigantisches Trödelparadies von der historischen Ansichtskarte bis zu Omas Lieblingspuppe. Um 15 Uhr öffnen sich die Türen und dann heißt es wieder: bummeln, schauen, stöbern, in Kisten kramen und feilschen. Das Angebot der über 300 Händler ist riesengroß, reicht von Alltagsgegenständen über heiß begehrte Sammlerstücke bis hin zu ausgefallenen Raritäten und Kuriositäten. Wer gern feilscht und in alten Sachen stöbert, für den ist der Nachtflohmarkt eine echte Fundgrube. Eintritt: 2,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Parken: kostenfreie Parkplätze vor der Messe

Datum: Samstag, 18. November 2017

Zeit: 15 bis 23 Uhr

Ort: Kohlrabizirkus Leipzig, An den Tierkliniken 42, 04103 Leipzig