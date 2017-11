Französische Filme, Reisemesse(n) & ein Weihnachtsland: Ausflugstipps für Leipzig und Region

Messe Touristik & Caravaning Leipzig

Die Touristik & Caravaning lädt vom 22. bis 26. November in spannende Urlaubwelten ein. Urlaubsangebote, verschiedene Reiseformen, die neuesten Reisemobile und Caravans, aufregende Erlebniswelten, die besten Campingplätze und vieles mehr, locken in die Leipziger Messe. Ein Tagesticket kostet von 9 Euro (ermäßigt) bis 11 Euro, eine Nachmittagskarte (ab 15 Uhr) 5 Euro, eine Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder bis 16 Jahre) gibt es für 23 Euro und eine Gruppenkarte (ab 10 Personen) für 5 Euro. Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Eintritt.

Datum: Mittwoch, 22. November 2017 bis Sonntag, 26. November 2017

Zeit: täglich von 10 bis 18 Uhr

Ort: Leipziger Messe, Messeallee 1, 04356 Leipzig

Weitere Informationen finden Sie hier Touristik-Caravaning.

FERN.licht - Erlebnismesse in der Kongresshalle am Zoo Leipzig

Am letzten Novemberwochenende, Samstag 25. November 2017 bis Sonntag 26. November 2017 ist es wieder soweit: Die Erlebnismesse Fern.licht für Reisen, Outdoor und Fotografie geht in die dritte Runde. Reiselustige und Globetrotter, Hobby- und Profifotografen, Neugierige und Individualisten können wieder auf Entdeckungstour gehen, miteinander ins Gespräch kommen sowie neueste Produkte ausprobieren und kaufen. Den Besuchern bietet sich ein volles Messeprogramm mit Multivisionsshows, Reisevorträgen, Workshops, Seminaren, internationalen Ausstellern und einer Vielzahl an neuen spannenden Programmpunkten. Ein Tagesticket kostet 17 Euro. Wer Samstag und Sonntag kommen möchte, kann sich ein Wochenendticket für 25 Euro kaufen. Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt. Tickets erhalten Sie im Onlineshop oder an den örtlichen Vorverkaufsstellen.

Datum: Samstag, 25. November bis Sonntag, 26. November 2017

Zeit: Samstag von 9:30 bis 19 Uhr, Sonntag von 9:30 bis 17 Uhr

Ort: Kongresshalle am Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 31, 04105 Leipzig

Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie hier www.fernlicht-messe.de.

Sonderausstellung zum Weihnachtsland Sachsen

Das Museum Göschenhaus in Grimma, lädt auch in diesem Jahr zu einer Ausstellung rund um das Thema Weihnachten und Brauchtum in Sachsen ein. Dieses Mal stehen unter anderem der Pflaumentoffel und der Spekulatius im Vordergrund. Auch möchte die Ausstellung Einblicke in das Kirchenjahr und der falschen Legende zur Erfindung des Weihnachtsmannes, geben. Als Eintritt wird der normale Museumspreis berechnet. Personengruppen ab 10 Personen bitte vorher anmelden.

Datum: Samstag, 25. November 2017 bis Sonntag, 28. Januar 2018

Zeit: mittwochs bis sonntags, jeweils 11 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung (Führungen sind nur zur vollen Stunde, letzte Führung 15 Uhr)

Ort: Museum Göschenhaus, Schillerstraße 25, 04668 Grimma

Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie hier www.göschenhaus.de.

Stasi-Bunker Machern

Der Stasi-Bunker Machern öffnet am letzten Novemberwochenende wieder für Besucher. Zu besichtigen sind das 5,2 Hektar große, denkmalgeschützte Gesamtgelände mit allen erhaltenen Bauten und Anlagen, sowie das 1.435 m² umfassende Bunkerinnere. Im Rahmen der Führung wird unter anderem vermittelt, wie die Versorgungssysteme funktionierten, wie Nachrichtenkontakte DDR-weit zustande gekommen wären und welche Überlebensstrategien die Staatssicherheit für einen Atomschlag entwickelt hatte. Der Preis für die Führung beträgt 4 Euro (ermäßigt) bis 5 Euro pro Person.

Datum: Samstag, 25. November bis Sonntag, 26. November 2017

Zeit: jeweils von 13 bis 16 Uhr

Ort: Museum im Stasi-Bunker, Lübschützer Teiche, Flurstück 439, 04827 Machern

Weitere Informationen gibt es hier: Stasi-Bunker Machern.

Eisenbahnausstellung in Chemnitz

Der Arbeitskreis Modellbahn Chemnitz e.V. lädt zur traditionellen November-Ausstellung vom 25. November bis 26. November 2017 ein. Zu sehen gibt es die beiden Großanlagen im Maßstab 1:22,5 und 1:87, die TT-Mitmachanlage für Kinder und eine kleine H0e-Winteranlage. Für Erwachsene beträgt der Eintritt 4 Euro und für Kinder 2 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit eine Familienkarte (max. 2 Erwachsene und 2 Kinder) für 9,50 Euro zu kaufen.

Datum: Samstag, 25. November 2017 bis Sonntag, 26. November 2017

Zeit: jeweils von 10 bis 17 Uhr

Ort: Solaris Technologie- und Gewerbepark, Neefestraße 82, 09119 Chemnitz

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.modellbahn-chemnitz.de.

Herbstmarkt der Kunsthandwerker auf Schloss Augustusburg

Ausgewählte Künstler, Kunsthandwerker und Designer präsentieren Ausgefallenes, Schönes und Nützliches aus ihren Werkstätten. Wer auf der Suche nach Dingen ist, die man in gängigen Geschäften nicht findet, oder einfach nur rumstöbern möchte, ist hier genau richtig. Wunderschöner Schmuck, Hüte, Textilien, Holzarbeiten, Keramik und vieles mehr, bietet der „Markt der schönen Dinge“, zum 20. Jubiläum. Außerdem gibt es Musik und ein Puppentheater im Schlosshof. Der Eintritt für den Markt beträgt 5 Euro, oder 10 Euro für Markt- und Museumsbesuch.

Datum: Samstag, 25. November 2017 bis Sonntag, 26. November 2017

Zeit: Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Augustusburg, Schloss 1, 09573 Augustusburg

Weitere Informationen auf www.augustusburg.de.

Trödelmarkt der St. Georgenkapelle Grimma für guten Zweck

Für eine erste Einstimmung auf die nahende Adventszeit soll der Trödelmarkt des Kunst- und Fotoverein Grimma e.V und der Kleinen Galerie St. Georgenkapelle in Grimma sorgen. Neben Öl- und Aquarellmalerei, Grafiken, Keramik, Porzellan und Textilien werden auch Sammlerstücke zum Verkauf angeboten. Aus dem Erlös soll die Galerie unterstützt werden. Natürlich gibt es auch Gebäck, Kerzenschein und warme Getränke für Groß und Klein.

Datum: Samstag, 25. November bis Sonntag 26. November

Zeit: jeweils von 14 bis 17 Uhr

Ort: Galerie St. Georgenkapelle Grimma, Leisniger Straße, 04668 Grimma

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: www.grimma.de.

Französische Filmtage: Die Reise der Pinguine 2

In diesem Jahr findet die 23. Auflage der Französischen Filmtage, in den Passage-Kinos und der Schaubühne Lindenfels in Leipzig statt. Geboten werden Previews, Premieren vor Deutschland-Start, Jugendfilme und vieles mehr. Eine Empfehlung für Kinder- & Familien ist der Dokumentarfilm „L’empereur“ auf Deutsch „Die Reise der Pinguine 2“. Der Film bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt der Kaiserpinguine. Karten gibt es online oder an der Ticketkasse für 9 Euro.

Datum: Freitag, 24. November; Samstag, 25. November und Sonntag, 26. November 2017

Zeit: Freitag 17 Uhr, Samstag 14:45 Uhr und Sonntag 11 Uhr

Ort: Passage Kinos, Hainstraße 19a, 04109 Leipzig (Freitag und Sonntag im Kinosaal Universum, Samstag im Kinosaal Astoria)

Weitere Informationen finden Sie hier passage-kinos.de.