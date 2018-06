Vor langer Zeit soll er die Wälder von Syrau auf der Suche nach Jungfrauen durchstreift haben. Zum Glück wurde er von einem mutigen Müllerburschen mittels Heugabel erlegt!

Heute werden Sie entführt in ein kühles Wunder der Natur und erfahren Details zu dessen Entstehung. Highlight ist die am Ende stattfindende Lasershow. Hier taucht man ein in Formen und Farben, die an den Höhlenwänden gebrochen und reflektiert werden, im Gleichklang zur Musik, die uns auf ihren Flügeln davonträgt und man sich in einer anderen Welt wähnt. Höhlenfeeling pur, so könnte man es beschreiben!

Nicht weit entfernt steht auch die letzte Windmühle des Vogtlandes und lädt zum Besuch in historischen Mauern.









KONTAKT:

Drachenhöhle Syrau

08548 Rosenbach/ Vogtl. OT Syrau,

Weitere Informationen finden Sie unter www.syrau.de