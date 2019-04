Idyllisch fügt sich der Seepark Auenhain in die Landschaft direkt oberhalb des Markkleeberger Sees ein und ist wegen seiner unmittelbaren Nähe zum Kanupark Markkleeberg, zum AbenteuerReich Belantis sowie zur Innenstadt Leipzigs ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der pulsierenden Messemetropole und/oder die Entdeckung der neuen Urlaubsdestination Leipziger Neuseenlandes.

Zu den besonderen Highlights unseres Seepark Auenhain gehört die Wellnessoase „Haus Seestern“ mit ihren vier verschiedenen Themensaunen und einem 28-Quadratmeter-IndoorPool. Großzügige Relaxbereiche zum Entspannen und ein hauseigener Friseur „Salon am See“ runden das vorhandene Angebot ab und sorgen so für ein „Rundum-Wohlgefühl“ der zahlreichen Gäste.

Aber auch Kinderfreundlichkeit wird hier am Markkleeberger See groß geschrieben. So stehen für die jüngsten Gäste das Kinderspielhaus „Seepferdchen“ und ein eigener Kinderspielplatz zur Eroberung bereit. Spielen, Basteln und monatliche Veranstaltungshighlights sorgen dafür, dass Langeweile im Seepark Auenhain ein Fremdwort bleibt.

Größere Kinder vergnügen sich derweil am Billardtisch, beim Tischkickern sowie im Fitnessraum.

Nach so viel Sport, Spaß, Spiel und Entspannung lädt Sie unser resorteigenes Restaurant Seeperle auf die kulinarische Reise durch die sächsisch regionale und internationale Küche ein. Neben saisonalen Fleisch- und Fischgerichten sowie vegetarischen Variationen lassen sich hier auch süßer Kuchen, leckere Eisbecher und Veranstaltungs-Specials wie Kabarettabende, Zaubershows und diverse Brunchveranstaltungen genießen.

Nicht verpassen sollten Sie allerdings DAS kulinarische Erlebnis der Seeperle – Bisonfleisch in verschiedensten Facetten und Variationen.





KONTAKT:

Seepark Auenhain

Am Feriendorf 2

04416 Markkleeberg

Telefon: 034297 98 68 0

Weitere Informationen finden Sie unter www.seepark-auenhain.de