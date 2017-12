Wochenendtipps: Weihnachtsmärkte, Museumsbesuch, Modellbahnschau

Ankunft des Weihnachtsmannes in Leipzig am Hauptbahnhof

Seine Ankunft wird jedes Jahr heiß ersehnt und am Samstag, 2. Dezember 2017, ist es soweit: Um 11 Uhr kommt der Weihnachtsmann mit einer Dampflok am Leipziger Hauptbahnhof an. Mit Musik und Kutsche geht es dann auf den Markt. Himmlische Klänge dürfen dabei nicht fehlen: Die Bergmannskapelle Kurbad Schlema begleitet den Einzug des Bärtigen in die Messestadt. Die Kinder stehen an diesem Tag natürlich im Mittelpunkt, und punkt 12 Uhr werden die ersten zur Weihnachtsmann-Sprechstunde empfangen. Auch zur Eröffnung der Wichtelwerkstatt auf dem Augustusplatz schaut der Mann vom Nordpol um 14 Uhr vorbei. Zwei Stunden später ist der Weihnachtsmann zurück auf dem Markt, nimmt auf der Bühne Platz zur ersten regulären Sprechstunde für die Kinder.

Datum: Samstag, 2. Dezember 2017

Zeit: 11 Uhr

Ort: Leipziger Hauptbahnhof

„Zahle so viel du willst“-Tage in sechs Leipziger Museen

Was ist Ihnen die Kunst wert? Sechs Leipziger Museen laden am Wochenende zu den „Zahle, so viel Du willst“-Tagen ein. Vom 1. bis 3. Dezember 2017 entscheiden die Besucher selbst, wieviel Eintritt sie bezahlen möchten. Es beteiligen sich das Grassimuseum für angewandte Kunst, das Grassimuseum für Völkerkunde, das Grassimuseum für Musikinstrumente, das Stadtgeschichtliche Museum (Haus Böttchergäßchen), das Museum der bildenden Künste und die Galerie für zeitgenössische Kunst.

Die Museen laden zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Am 3. Dezember 2017 feiert das Grassi Museum für Angewandte Kunst zehn Jahre Wiedereröffnung unter dem Titel "Zehn Jahre neu. 2007- 2017" und bietet Rundgänge, Präsentationen, Führungen, Gespräche und Mitmach-Aktionen an. Das Grassimuseum für Völkerkunde lädt in der Ausstellung "Repair & Re-use" ein, Sun Zhenyu aus Nanjing City (China), einem der wenigen noch praktizierenden Porzellanflicker, über die Schulter zu schauen. Das Stadtgeschichtliche Museum hat im Haus Böttchergäßchen am 3. Dezember um 15 Uhr bei freiem Eintritt eine Prominentenmärchenlesung mit Küf Kaufmann im Plan. Die Galerie für Zeitgenössische Kunst bietet um 15 Uhr ihre regelmäßigen öffentlichen Führungen an.

Datum: 1. bis 3. Dezember 2017

Zeit: Öffnungszeiten der jeweilgen Museen

Ort: verschiedene Orte

Weitere Ausstellungen und Neuigkeiten aus Leipziger Museen finden Sie in unserem Special.

Faszinierende Miniaturwelten: Leipziger Modellbahnausstellung lädt zum Staunen ein

Seit Generationen begeistert sie Menschen jeden Alters – die Modellbahn. Modellzüge fahren durch liebevoll gestaltete Landschaften, während Kinder wie Eltern fasziniert zuschauen. In der Strohsackpassage lädt jetzt wieder die Leipziger Modellbahnausstellung zum Staunen ein. Auf drei Etagen zeigt sie den Fahrbetrieb auf den verschiedenen Spurweiten und gibt Tipps und Ideen für die eigene Anlage. Außerdem lädt ein Fahrsimulator ein, Lokführer zu spielen und die jüngsten Besucher können sich in der Bastelecke selbst am Hausbau versuchen. Eintritt Erwachsene 5 Euro, Kinder von 6-14 Jahren 3 Euro.

Datum: 1. bis 23. Dezember 2017

Zeit: Montag - Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Ort: Strohsackpassage in Leipzig

X. Leipziger Universitätsmusiktage: Orgelkänge und Gesang im neuen Paulinum

Die X. Leipziger Universitätsmusiktage finden vom 1. bis 7. Dezember 2017 im neuen Paulinum - Aula / Universitätskirche St. Pauli statt. Zu hören sind, neben Leipziger Universitätschor, Leipziger Universitätsorchester und Unibigband Leipzig, auch zahlreiche Orgelkonzerte am 3., 5. und 6. Dezember 2017, in denen sowohl die Jehmlich- als auch die Schwalbennestorgel (Metzler) zum Klingen gebracht werden. Der 2. Dezember 2017 steht ganz im Zeichen Martin Luthers: Unter dem Titel „Luther – woher/wohin“ werden bei einem Konzert um 18 Uhr Gregorianik, Lutherlieder, Orgelwerke und Bigbandarrangements zu hören sein. Am 3. Dezember 2017 um 19:30, werden Kirche und Aula mit Orgelmusik erfüllt werden. Das komplette Programm finden Sie hier.

Datum: 1. bis 7. Dezember 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: Paulinum – Aula/Universitätskirche St. Pauli, Augustusplatz, Leipzig

Advent in Grimma: Basteln der Grimmaer Weihnachtskugel und Bummeln über den Weihnachtsmarkt

Die „osterländische Weihnachtskugel“, der Christbaum des 18. Jahrhunderts, ist zurück. Gemütlich am Kachelofen mit Glühwein und Kaffee lädt der Geschichts- und Altertumsverein zu Grimma e.V. am Freitag, dem 1. Dezember ab 14 Uhr, zum Basteln des „Gabengestelles“ in das Stadtgut ein. Die Bastelfreudigen werden mit Weidenruten, Eibengrün, Bindedraht und vor allem mit den besten Tipps unterstützt. An der nötigen Ausdauer und einer kleinen Schere sollte es nicht fehlen. Wer möchte, kann im Anschluss noch über den Grimmaer Weihnachtsmarkt schlendern, denn dieser öffnet am 1. Dezember seiner Pforten. Vor der historischen Kulisse des beeindruckenden Renaissancegiebels des Rathauses erstrahlen über vierzig festlich geschmückte Stände. Das tägliche Bühnenprogramm, der Märchenwald, die Eisenbahnwelt im Rathaus und „Oma Helgas Almhütte“ sorgen für fröhliche Gesichter bei großen und kleinen Gästen.

Datum: Freitag, 1. Dezember 2017

Zeit: 14 Uhr

Ort: Stadtgut in Grimma

Eine Übersicht mit Weihnachtsmärkten in Leipzig, Sachsen und Mitteldeutschland finden Sie in unserem Adventsspecial.

Zauberhaftes im Zoo Leipzig: Wintermärchen "Die 12 Monate" in der Jurte

Es wird märchenhaft im Zoo Leipzig! In Kooperation mit dem Zoo Leipzig zeigt das Schauspiel Leipzig den bezaubernden Märchenklassiker „Die 12 Monate“ in einer eigens dafür aufgeschlagenen „Weihnachtsjurte“ mitten im Zoo an der Kiwara-Kopje. Die Szenische Lesung mit Livemusik wird für kleine und große Besucher ab vier Jahren gezeigt. Der Eintritt ist im Zoo-Ticket enthalten, eine Kartenreservierung ist nicht möglich. Für die perfekte weihnachtliche Stimmung sorgen außerdem ein Lagerfeuer, ein Weihnachtstand mit Weihnachtsknabbereien und Punsch sowie eine Weihnachtsbäckerei.

Datum: 2. und 3. Dezember 2017 (sowie weitere Termine)

Zeit: 14 Uhr, am Sonntag auch 16 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße, 04105 Leipzig

Weitere Neuigkeiten aus dem Leipziger Zoo finden Sie in unserem Special.

Weihnachtsmarkt Döben: Ein ritterliches Fest auf dem Schlosshof

Der Döbener Schlosshof bildet am ersten Advent die Kulisse für den Schlosshofadvent. Dieser familiäre Weihnachtsmarkt bietet Kunsthandwerk aus der Region, kulinarische Köstlichkeiten, musikalische Darbietungen und ein umfangreiches Kinderprogramm. Ab 12 Uhr öffnen die Stände, Dampf steigt über dem Grill, dem Suppentopf und dem Flammkuchenofen auf, der Schmied schwingt den Hammer. Posaunenklänge und gesungene Weihnachlieder schallen über den Hof. Höhepunkte sind wieder die Muldentaler Raufbolde, Märchenfiguren, eine Waffelbäckerei und die Weihnachtsheimatstube funkelt in neuem Glanz. Es gibt jede Menge zu entdecken.

Datum: Sonntag, 3. Dezember 2017

Zeit: 12 bis 20 Uhr

Ort: Schloss Döben, Kirchberg 5, 04668 Grimma

Mit Kreativität und Tannengrün: Weihnachtsbasteln im Schulbiologiezentrum

Mit Tannengrün und Naturmaterialien: Am Samstag, 2. Dezember 2017, lädt das Schulbiologizentrum zum traditionellen Weihnachtsbasteln in den Botanischen Lehrgarten ein. Von 14 Uhr bis 18 Uhr können Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, Freunden oder Bekannten Advents- und Weihnachtsgestecke, Kränze und Tischschmuck aus Tannengrün und anderen Naturmaterialien anfertigen. In weihnachtlicher Atmosphäre übt auch der 100-jährige Garten mit den Gewächshäusern und Tiergehegen einen besonderen Reiz auf seine Besucher aus und lädt zum Verweilen ein. Der Eintritt ist frei. Für die Herstellung der Weihnachtsgestecke beziehungsweise der Tischdekoration wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben. Voranmeldungen sind nicht erforderlich.

Datum: Samstag, 2. Dezember 2017

Zeit: 14 bis 18 Uhr

Ort: Schulbiologienzentrum, Schleußiger Weg 1, 04275 Leipzig

Informationen zu Events in der Adventszeit und jede Menge Tipps für die Weihnachtszeit finden Sie in unserem Adventsspecial.