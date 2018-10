Willkommen an Bord: Die Leipziger Volkszeitung und Vetter-Touristik laden am 21. Oktober 2018 von 10 bis 17 Uhr zur zweiten Kreuzfahrtmesse ins Medienhaus am Peterssteinweg ein. Reisebegeisterte können sich bei freiem Eintritt auf einen Messerabatt von 4 Prozent freuen (der Rabatt ist nur auf der Kreuzfahrtmesse erhältlich!), jede Menge Informationen und Fachvorträge sowie ein großes Gewinnspiel, bei dem der Gewinner eine Flusskreuzfahrt abräumt!

Vortragsprogramm im Medienhaus

10 Uhr Begrüßung im LVZ-Foyer

10.15 bis 10.45 Uhr AIDA Cruises im Saal 1

10.15 bis 10.45 Uhr MSC Kreuzfahrten im Saal 2

11.00 bis 11.30 Uhr Nicko Cruises (Fluss) im Saal 1

11.00 bis 11.30 Uhr TUI Cruises - Mein Schiff im Saal 2

11.30 bis 12.15 Uhr Lernidee Erlebnisreisen im Saal 1

11.30 bis 12.15 Uhr Phoenix Reisen (Fluss) im Saal 2

12.15 bis 13.00 Uhr Hurtigruten im Saal 1

12.15 bis 13.00 Uhr Costa Kreuzfahrten im Saal 2

13.00 bis 13.45 Uhr TransOcean Kreuzfahrten im Saal 1

13.00 bis 13.45 Uhr AIDA Cruises im Saal 2

13.45 bis 14.30 Uhr Phoenix Reisen (Hochsee) im Saal 1

13.45 bis 14.30 Uhr TUI Cruises (Mein Schiff) im Saal 2

14.30 bis 15.15 Uhr SE-Tours (Fluss-Rad-Kombi) im Saal 1

14.30 bis 15.15 Uhr Hurtigruten im Saal 2

15.15 bis 16.00 Uhr Hansa Touristik im Saal 1

15.15 bis 16.00 Uhr MSC Kreuzfahrten im Saal 2

16.00 bis 16.30 Uhr Costa Kreuzfahrten im Saal 1

16.00 bis 16.30 Uhr Lernidee Erlebnisreisen im Saal 2

Anschließend findet die Auslosung des Gewinnspiels statt!

Das Cafè Satz und die LVZ-Geschäftsstelle sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet!

Hier erreichen Sie die kostenfreie Reisehotline: 0800 - 38 42 222