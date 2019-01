Deutliche Spuren haben die Römer in Bayern hinterlassen. Besonders prägnant sind diese in und um Gunzenhausen, wo der Obergermanisch-Raetische Limes verläuft.

Dieser ist ein 500 Kilometer langer Abschnitt der Außengrenze des römischen Reiches in Europa. Er erstreckt sich von Rheinbrohl/ Bad Hönningen am Rhein bis zum Kastell Eining an der Donau in den damaligen römischen Provinzen Obergermanien und Raetien. Der Raetische Limes ist ein Bodendenkmal und seit 2005 Welterbe der Unesco.

Gunzenhausen, die Stadt am Limes, stellt den optimalen Ausgangspunkt für die über 800 Kilometer markierten Rad- und Wanderwege rund um Gunzenhausen dar.

Radwege rund um die Seen oder von See zu See führen Gäste durch eine abwechslungsreiche, reizvolle Landschaft, erschließen die vielfältigen Zeugnisse aus der Vergangenheit und machen Geschichte erlebbar.

Freizeitspaß ist garantiert durch das Erlebnisbad Hallenbad „Juramare“ mit Saunadorf und das Freibad „Waldbad am Limes“.

Weitere Freizeitmöglichkeiten, wie Kino, IndoorKletterwand, Hallenspielplatz, Badminton, Squash, Tennis und vieles mehr bietet die Stadt am Limes.

Auf Pferdenarren warten Kutschfahrten, Reiterferien oder Skijöring, zum Klettern gibt es bei jedem Wetter die passende Wand und auch zum Golf spielen haben Gäste Gelegenheit – ob sportlich oder in der MiniVariante.

Über das Jahr verteilt finden verschiedene Veranstaltungen statt, wie das Bürgerfest im Juli, Sommerkonzerte im markgräflichen Hofgarten von Juni bis Mitte August, das Altmühlsee-Festival rund ums Ufer oder die Gunzenhäuser Kirchweih im September.

In Gunzenhausen liegt das Fränkische Seenland direkt vor der Haustür. Der Altmühlsee vor den Toren der Stadt ist das ideale Freizeitzentrum für die ganze Familie und lädt mit Sandstränden, flachen Uferzonen und sonnigen Liegewiesen zum Entspannen und Baden ein.

Drei Seezentren, ein Surfzentrum und zwei Erholungsanlagen rund um den gesamten Altmühlsee bieten Urlaubsspaß pur.

Bei einer gemütlichen Rundfahrt auf der MS Altmühlsee lässt es sich besonders gut entspannen.

Badevergnügen für Groß und Klein ist ebenso angesagt wie der aktive Freizeitsport – darunter zum Beispiel Segeln, Surfen oder Tauchen – für die ganze Familie.

KONTAKT:

Tourist-Information Stadt Gunzenhausen

Rathaustraße 12

91710 Gunzenhausen

Telefon: 09831 508300

Fax: 09831 508567

E-Mail: touristik@gunzenhausen.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.gunzenhausen.info