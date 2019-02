Der 16. Reisemarkt der Leipziger Volkszeitung lädt auch am Samstag von 10 bis 20 Uhr in die PROMENADEN Hauptbahnhof Leipzig ein. Hier gibt es Impressionen vom ersten Tag mit einem fantastischen Bühnenprogramm und vielen Ausstellern.

LVZ-Reisemarkt in vielen Bildern

Bereits am Freitag bummelten viele Leipziger und Gäste über den bunten Markt im Untergeschoss des Shoppingcenters, schauten sich um, drehten am Glücksrad und ließen sich beraten. Tourismusverbände, Ferienregionen und Städte aus ganz Deutschland sowie Reisebüros und Hotels präsentieren sich auch am Samstag mit ihren Angeboten.

Großer Andrang herrschte zum Bühnenprogramm mit den Tanzgruppen des Joker e.V. unter Leitung von Alina Goncharenko. Ihr Tanzsportverein, der 2005 gegründet wurde, zählt mittlerweile 115 Tänzer aus 20 Nationen. Am Freitag begeisterten vier Gruppen und heimsten Beifall ein. Die jüngsten Talente waren acht, die Älteste 19 Jahre alt.

Die Tanzschule Oliver Thalheim & Tina Spießbach sorgte mit ihren Bambinis, Stepp-Mäusen und athletischen Tänzern für ein Feuerwerk in den Promenaden. Familien und Großeltern sowie unzählige Zuschauer auf den Emporen des Einkaufszentrums spendierten tosenden Applaus für die tanzenden Kinder und Jugendlichen.

Programm am Samstag

10:30 Uhr bis 11:00 Uhr Live-Darbietung Saxophon

11:30 Uhr bis 12:00 Uhr Tanzschule Oliver Thalheim & Tina Spießbach

12:30 Uhr bis 13:00 Uhr Darbietung der Tanzgruppen des Joker e.V. mit verschiedenen Tänzen

13:30 Uhr bis 14:30 Uhr Boxring Atlas

14:45 Uhr bis 15:30 Uhr Bauchtanzgruppe

16:00 Uhr bis 16:30 Uhr Live-Darbietung Saxophon

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr Leipzig Lions e.V.

18:30 Uhr bis 19:00 Uhr Live-Darbietung Saxophon

Regina Katzer