Als Ansprechpartner der Leserreisen kümmert sich die Vetter Touristik Reiseverkehrs GmbH um alle Fragen rund um den nächsten Urlaub.

Die Leserreisen der Leipziger Volkszeitung stehen seit Jahren für eine große Reisevielfalt und attraktive Service-Vorteile. Das Angebot reicht von Flug- und Busreisen über Fluss- und Hochseekreuzfahrten bis hin zu Bahnevents.

Traumhafte Städte in Italien, einzigartige Fjorde in Norwegen, Geysire in Island und exklusive Musikreisen, zum Beispiel zur Elbphilharmonie nach Hamburg – bei den LVZ Leserreisen ist für jeden etwas Passendes dabei.

Und damit der Urlaubskomfort schon ab der ersten Minute beginnt, ist ein Haustürservice bei vielen Angeboten bereits im Reisepreis enthalten.

Vetter Touristik ist der Reisepartner der LVZ und steht den Kunden so für alle Fragen rund um die Leserreisen beratend zur Seite.

Die Reiseexperten Hilka Weidig und Maik Kienast sind in der neuen Service-Stelle Ansprechpartner, wenn es um den nächsten Urlaub geht. Quelle: Regina Katzer

Die Vetter Touristik ist ein mittelständisches Familienunternehmen, welches den Namen der Gründerfamilie trägt. Am 21. Juni 1990 wurde die Vetter Touristik von der Geschäftsführerin Birgit Vetter ins Leben gerufen.

Inzwischen konnte sich das Unternehmen neben dem erfolgreichen Busreisebereich auch in den Sektoren Kurreisen sowie Kreuzfahrten etablieren. Dass Kreuzfahrten seit Jahren und auch heutzutage in aller Munde sind, hat Vetter Touristik schon frühzeitig erkannt und setzt seit nunmehr 15 Jahren auf Seereisen.

Ein eigener Katalog, unzählige Schulungen und die selbst organisierte Kreuzfahrtenmesse machen alle Mitarbeiter des Unternehmens zu Kreuzfahrtspezialisten – von der ersten Stunde an.

Die Vetter Touristik bietet Busreisen zu den schönsten Zielen in Europa. Quelle: Vetter Touristik Reiseverkehrsgesellschaft mbh

Vor allem die intensiven Beziehungen zu den Reedereien, wie MSC, AIDA, NCL, TransOcean Tours, Phoenix und TUI Cruises, ermöglichen es, die Reisen mit Besonderheiten zu schmücken oder den Vetter-Kunden noch die letzte der begehrten Kabinen zu sichern.

Hier spürt man die Erfahrung, welche bei einem so beratungsintensiven Produkt unbezahlbar ist.

„Lassen Sie sich auf dem LVZ-Reisemarkt 2019 am Leserreisen-Stand unverbindlich beraten oder nehmen Sie sich einfach das neueste Exemplar der Leserreisen-Beilage mit nach Hause“, fordert Vetter-Touristik auf.

Alternativ können Gäste auch immer werktags von 9 bis 18 Uhr das LVZ Leserreisen-Büro besuchen. Nah, persönlich, kompetent – dafür steht die neue Service-Stelle, die sich voll und ganz dem nächsten Urlaub der Kunden widmet.

KONTAKT:

Buchung & Beratung bei LVZ Leserreisen

Grünewaldstraße 3

04107 Leipzig

Telefon: 0341 9080000

E-Mail: leserreisen@lvz.de

Pressekontakt LVZ Leserreisen

Vetter Touristik Reiseverkehrsgesellschaft mbh

Kristin Vetter

Ortsteil Wolfen

Dessauer Allee 50 B

06766 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494 621323

E-Mail: presse@vetter-touristik.de