Gemeinsam mit den Enkeln die Welt neu entdecken, gemeinsam die Zeit genießen: Ferien mit den Großeltern bieten für alle Generationen unvergessliche Momente.

Omi zeigt ihrer Enkeltochter, wie man Margeritenkränze bindet und aus frischen Beeren leckere Marmelade kocht. Kleine Jungs staunen wie Opa Schiffe aus Rinde schnitzt, Drachen bastelt oder den Köder beim Angeln auswirft.

Ob ein Ausflug zum Märchenschloss oder ein Erlebnistag im Freilichtmuseum: Für die Lütten öffnet sich eine kunterbunte Welt voller Abenteuer, für die Großeltern ein Land wie aus Kindertagen.

Märchenland für Entdecker

In Deutschlands beliebtestem Reiseziel wird der Urlaub mit Oma, Opa und Enkel zum unvergesslichen Erlebnis.

Mehr als 90 zertifizierte Betriebe, Erlebniseinrichtungen und Unterkünfte haben sich auf Urlaub mit den Enkeln eingestellt. Abwechslung, Spaß und unbeschwerte Ferien sind garantiert. Quelle: TMV/Gänsicke

Nahezu 2000 Küstenkilometer warten auf kleine Leichtmatrosen, 2000 Seen im Landesinneren halten atemberaubende Naturschönheiten und außergewöhnliche See­-Abenteuer bereit. Und natürlich können Großeltern und Enkel in Deutschlands größter Badewanne planschen oder am Strand Sandburgen bauen.

Der Urlaub macht hier zu jeder Jahreszeit Spaß: Auf Schusters Rappen, im Boot oder auf dem Drahtesel, auf den Inseln, auf dem Lande, in den Zwergenbergen oder in der Geschichte – Oma, Opa und Enkel finden reichlich Gelegenheit für gemeinsame Aktivitäten.

Zum Entdecken warten zudem majestätische Herzogspaläste und gebeugte Bauernhäuser, Wälder und Weiden, malerische Wasserstraßen und spannende Museen.

Traumhafte Natur und einzigartige Landschaften

Unfassbar schön ist dieses Land: grüne Wälder, schroffe Steilküsten, blühende Wiesen, klare Seen und malerische Kreidefelsen. Mehr als 25 Prozent der Landesfläche steht unter Natur­ und Landschaftsschutz. Allein drei der 16 deutschen Nationalparke liegen in Mecklenburg-Vorpommern.

Hier gibt es seltene Tiere und Pflanzen wie Biber, Seeadler, Eisvögel und Kraniche, Orchideen und Seerosen.

Verschieden lange Erlebnispfade für Jung und Alt bringen aktiven Spaß für Naturfreunde. Denn die fast ebenen Wege sind ideal geeignet für Touren mit Oma, Opa und den Enkeln per Drahtesel oder in Wanderschuhen.

Die Bauernhäuser, Scheunen und Katen des Freilichtmuseums Klockenhagen beinhalten interessante Schauräume. Quelle: TMV/Gänsicke

Abenteuer hinter Schloss und Hügel

Eine Reise in die Vergangenheit erleben Großeltern mit ihren Enkelkindern in 2000 Schlössern, Parks und Herrenhäusern.

Hansestädte schmücken sich mit himmelhohen Backsteinkirchen und prächtigen Kaufmannshäusern.

Herrlich nostalgisch sind Ausflüge mit den Schmalspurbahnen „Molli“ zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn und „Rasender Roland“ auf der Insel Rügen.

Vor allem im Sommer verwandelt sich das Festspielland in eine riesige Bühne. Open-­Air­-Spektakel lassen Störtebeker, Wallenstein und Prinzessin Luise, wilde Ritter und versunkene Städte auferstehen.

Hinzu kommen dutzende Volksfeste – viele natürlich auf und am Wasser.

Jeden Monat gewinnen mit dem Meck-Pomm-Erlebniskalender

Wer schon einen Vorgeschmack auf das Urlaubsland bekommen möchte, findet im Meck-Pomm­-Erlebniskalender wunderbare Urlaubs-Tipps, Vorschläge für Ausflugsziele sowie tolle Bastel­ und Spiel­Ideen.

Und das Beste: Jeden Monat wartet eine mehrtägige Familienreise auf einen Gewinner. Am Jahresende wird zudem unter allen Teilnehmern, die jeden Monat fleißig mitgerätselt haben, eine Doppelpack-Familienreise verlost – in diesem Jahr geht‘s ins Familotel Borchards Rookhus in der Mecklenburgischen Seenplatte.

Also gleich anmelden und mitmachen unter www.spielstrand.de/erlebniskalender

KONTAKT:

Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Konrad-Zuse-Straße 2

18057 Rostock

Telefon: 0381 4030 550

E-Mail: info@auf-nach-mv.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.auf-nach-mv.de/enkel