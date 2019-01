Reisen und Tagesausflüge bieten eine einzigartige Mischung aus Eisenbahnromantik, Naturerlebnis und Abenteuer und sind für Jedermann buchbar.

Auf dem LVZ-Reisemarkt stellt der Bahn Reise-Club Sachsen wieder eine Reihe spannender und ausgefallener Reise-Ideen vor.

Einen Schwerpunkt bilden mehrtägige Reisen mit Panoramafahrten durch die schönsten Alpen-Regionen.

„Gletscher & Palmen in der Schweiz“, „Spätsommer im Wallis“ oder ganz neu das Erleben der „Big Five am Vierwaldstättersee“ sind drei Themenreisen zwischen der romantischen Grenzstadt Basel, den ewigen Gletschern des französischen Mont-BlancMassivs und dem mediterranen Klima des italienischen Lago Maggiore.

Unterwegs auf den Strecken ergeben sich viele Möglichkeiten für wunderbare Fotomotive. Quelle: PF

Dazu gehören ebenso Fahrten mit dem weltberühmten Glacier- Express, einer Fahrt mit dem Bernina-Express über die Unesco-Welterbe-Strecke der Rhätischen Bahn sowie der Besuch von fünf spektakulären Gebirgsbahnen und Beförderungsmitteln der Superlative in der Zentralschweiz.

Auf der Rundreise „Dampfbahnen in Wales“ geht es mit historischen Zügen schnaufend, stampfend und qualmend durch den mystischen Südwesten der britischen Insel über Berg und Tal, entlang mäandernder Flüsse und durch wilde Schluchten.

Russland ist wieder ein sehr beliebtes Reisleland. Der „ Baikal Express“ bringt Gäste auf einer Teilstrecke der legendären Transsibirischen Eisenbahn zum größten und ältesten Süßwassersee der Welt. Rund um die sibirische Metropole Irkutsk lernen Kunden die wilde Natur, aber auch burjatische Folklore und Schamanenriten kennen.

Luxuszüge wie „Rovos Rail“, „Shangri La-Express“, „Orient-Express“, „Royal Scotsman“ oder „Rocky Mountaineer“ durchqueren einzigartige Landschaften in Afrika, China, Indien, Schottland oder Kanada.

Beliebt sind auch die kombinierten Bahn-Fluss-Schiffsreisen auf Elbe, Donau, Rhein, Kreuzfahrten im Mittelmeer oder entlang der spanischen, portugiesischen und niederländischen Atlantik-Küste.

Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen die Tagesausflüge und Sonderzugfahrten mit Dampf- und Nostalgie-Sonderzügen, die im Leipziger Hauptbahnhof starten. Mehrere Fahrten sind in Planung und sollen auf der Messe vorgestellt werden.

Besonders beliebt sind Angebote für Sonderfahrten z.B. mit einer Dampflok. Quelle: PF

Die Gruppenreisen des Bahn Reise-Clubs Sachsen zeichnen sich durch kompetente Betreuung aus. Vor Ort informieren sachkundige Gästeführer. Der Club kooperiert dabei mit international erfahrenen Bahn- und Schiffsreise-Veranstaltern.

Die Anreise im ICE und anderen europäischen Reisezügen mit Zwischenübernachtungen inklusive Besichtigungsprogramm sind bereits Teil der Reise-Erlebnispakete.

Die Unterkunft erfolgt in komfortablen Hotels in beliebten Stadtzentren oder in Top-Lagen mit Panorama-Aussichten auf Natur-, Seen- und Gebirgslandschaften.

Und: Für eine bequeme Anreise kann ein Gepäcktransfer ab der Haustür und zurück dazu gebucht werden.

Nicht zuletzt machen freundliche Mitreisende, die Begegnung mit Menschen und fremden Kulturen, der Genuss von landestypischen Spezialitäten, Erholung und Spaß jede Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Beim LVZ-Reisemarkt stehen die Reisespezialisten persönlich zur Beratung bereit.

Weitere Informationen, Prospekte und Buchung telefonisch unter 0341 4203047.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bahnreiseclub.de