Neben Skifahren, Langlauf und Schneeschuhwandern im Winter kommen Wanderer, Radfahrer, E-Biker und Mountainbiker im Fichtelgebirge während der warmen Jahreszeit auf ihre Kosten. Ganz neu sind die zwölf Rennradtouren quer durch das Fichtelgebirge.

Am Südhang des Ochsenkopfes befindet sich Deutschlands erster Zipline-Park, in dem Besucher auf einer zwei Kilometer langen Seilwindenstrecke in hohem Tempo hinunter ins Tal gleiten.

Das dichte Wander- und Radwegenetz – darunter der Qualitätswanderweg „Fränkischer Gebirgsweg“, der Jean-Paul-Wanderweg, der Mainradweg oder der Brückenradweg Bayern-Böhmen – führt durch die Natur- und Aktivlandschaft Fichtelgebirge.

Auf vielfältigen Themenwegen sowie auf naturnahen und waldreichen Touren hält das Fichtelgebirge für jeden Radfahrer das Richtige bereit. Quelle: Tourismuszentrale Fichtelgebirge/Florian Trykowski

Darüber hinaus verbindet das flächendeckende Gesamtnetz an Fahrradbussen von Fichtelgebirgemobil die weitverzweigten Wege der Region.

Unesco-Weltkulturerbe

Kulturliebhaber besuchen in Bayreuth und Wunsiedel die renommierten Wagner- und Luisenburg-Festspiele.

In der Stadt am grünen Hügel entstand hier unter dem Einfluss der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, der Lieblingsschwester des Kurfürsts Friedrich des Großen, im 18. Jahrhundert ein Kulturzentrum im Barock- und Rokokostil.

Das Unesco-Weltkulturerbe „Markgräfliches Opernhaus“, welches im April nach vierjähriger Renovierungszeit wiedereröffnet wurde, das neue Residenzschloss mit Hofgarten sowie die Eremitage, der Felsengarten Sanspareil und das Schloss Fantasie versprühen auch heute noch das Flair von damals.

Traditionsreiches Porzellan

Die geschichtliche Entwicklung der gesamten Region entdecken Interessierte im Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel.

Seinen wirtschaftlichen Werdegang verdankt das Fichtelgebirge in erster Linie der Jahrhunderte andauernden Porzellanherstellung von Rosenthal, Hutschenreuther und Co.

Das Porzellanikon in Selb informiert anschaulich über die lange Tradition der Porzellanproduktion entlang der Porzellanstraße.

Genussvolle Auszeit: Das Alexbad im Herzen des Heilbades Bad Alexandersbad lädt zur Erholung und zum Ruhefinden ein. Quelle: Gemeinde Bad Alexandersbad/Florian Miedl

Neben den typischen fränkischen Spezialitäten wie Fichtelgebirgsforelle, Kronfleisch oder Sauerbraten mit Lebkuchensoße, mit denen die Wildkräuter-Köche, -Bäcker und -Destillateure des „Essbaren Fichtelgebirges“ Genussurlauber verwöhnen, kommen vor allem die Gesundheitsurlauber in den Genuss zweier neuer Thermen.

Das Siebenquell GesundZeitResort und das Alexbad eröffnen für alle Urlauber neue wunderbare Möglichkeiten der genussvollen Erholung im aktiven Fichtelgebirge.

KONTAKT:

Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V.

Rathaus 95686

Fichtelberg

Telefon: 09272 969030

Fax: 09272 969036

Email: info@tz-fichtelgebirge.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.fichtelgebirge.bayern