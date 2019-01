2019 steht gerade das Land Brandenburg ganz im Zeichen des 200. Geburtstags von Schriftsteller Theodor Fontane. Bis heute kommt kaum eine landeskundliche Beschreibung ohne ein Zitat aus den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ aus.

Gerade, wenn es um Entdeckungen auf dem Lande geht, sind Fontanes Reisefeuilletons eine immer noch aktuelle und vor allem anregende Informationsquelle. Darüber hinaus sind in seinem literarischen Werk viele Orte erwähnt, zu denen man sich aufmachen kann, um Dichtung und Original zu vergleichen.

Manches ist noch wie im 19. Jahrhundert, vieles hat sich natürlich verändert.

Viele, die sich für einen Urlaub auf dem Bauernhof oder in einem Landgasthof entscheiden, wollen – wie schon Theodor Fontane – vor allem die Landschaft, die Natur und die Kultur der ganzen Region kennenlernen.

Im Nordwesten Brandenburgs erstreckt sich die Prignitz mit ihrem herben Charme. Die dörfliche Idylle und die Ruhe sind ein Markenzeichen der Region. Quelle: TMB Fotoarchiv H. Silbermann

Buchbar sind die Unterkünfte abseits der großen Sehenswürdigkeiten, auch da, wo die Angebote der großen touristischen Reiseunternehmen nicht hinreichen. So ist man als Gast der Region viel näher dran an Landschaft und Kultur, die in den allermeisten Fällen aus der Perspektive einer Dorfgemeinschaft erlebt werden können.

Einkaufen beim Bauern und die Direktvermarktung ab Hof erfreuen sich seit einiger Zeit wieder einer verstärkten Nachfrage. Denn Brandenburg ist Schlaraffenland, Brandenburg ist Genussland!

Nicht nur die Landschaften zwischen Elbe und Oder, Stepenitz, Löcknitz und Schwarzer Elster sind abwechslungsreich. Auch in den Bereichen Kulinarik, Handwerk und Kultur gilt es, in jeder Region Brandenburgs Spezialitäten zu entdecken.

Genießen im Land Brandenburg - hier gibt es viele leckere Spezialitäten. Quelle: TMB-Fotoarchiv Steffen Lehmann

Es sind der besondere Geschmack, die Vielfalt der Zutaten, andere Rezepturen, die handwerklich, oft traditionell, in kleiner Serie hergestellte Produkte, die Regionalprodukte vom Sortiment im Lebensmitteleinzelhandel unterscheiden.

Gern werden die Produkte als Erinnerung für zu Hause oder als Präsent für die Lieben daheim erworben.

An alle ergeht hiermit die herzliche Einladung: „Kommen Sie vorbei und entdecken, erleben und genießen Sie das Brandenburger Land!“

KONTAKT:

pro agro – Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin

Gartenstraße 1-3

14621 Schönwalde-Glien

Telefon: 033230 20770

E-Mail: kontakt@proagro.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.landurlaub-brandenburg.de und www.pferdeland-brandenburg.de