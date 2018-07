1. Musik hören

Ob über Spotify morgens auf dem Weg zur Arbeit, zu Hause aus dem Radio oder abends im Club: Musik begleitet uns täglich und überall. Nutzen Sie dies aus und verbessern Sie Ihr Spanisch, Englisch oder Italienisch mit Hilfe von tollen Songs in der jeweiligen Sprache. Suchen Sie sich zudem aus dem Internet die Songtexte und deren Übersetzung heraus und Sie werden merken, wie Sie schon nach kurzer Zeit textsicher sind und den Inhalt verstehen. Je häufiger Sie dies machen, desto sicherer werden Sie auch bei neuen Liedern und ganz allgemein im Hörverständnis.

Quelle: ESL – Sprachreisen

2. Machen Sie einen Sprachkurs vor Ort an Ihrem Traumreiseziel

Ein Englischkurs in London, New York oder im mediterranen Malta? Zum Spanisch lernen nach Barcelona oder gar bis nach Buenos Aires? Oder eine Kombination aus Französischkurs und Weinverkostung in Bordeaux... Hmmm, klingt das nicht verlockend?

Spezialisierte Reiseveranstalter wie die in Leipzig ansässige Sprachreiseagentur ESL – Sprachreisen bieten eine große Vielfalt von Sprachkursen im Ausland, die sich den jeweiligen Bedürfnissen und Interessen perfekt anpassen. In sogenannten 30+ und 50+ Programmen lernen Sie komfortable zusammen mit Leuten Ihres Alters und können Ihren Sprachkurs zudem mit gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen, Yoga oder Tanzen ergänzen. Oder schnappen Sie sich Ihren Partner und Ihre Kinder und gehen Sie alle gemeinsam auf Sprachreise – zum Beispiel ins idyllische Galway in Irland. Schauen Sie einfach bei ESL Leipzig vorbei und lassen Sie sich ganz unverbindlich beraten.

Quelle: Shutterstock

3. Melden Sie sich für ein Sprachtandem an

Sprachen lernt man am besten, indem man sie spricht – so einfach ist das! Ein Sprachtandem mit einem Muttersprachler ist deshalb eine fantastische und zudem vollkommen kostenfreie Möglichkeit, regelmäßig in der Fremdsprache zu kommunizieren. Im direkten Austausch mit Ihrem Tandempartner verbessern Sie dabei nicht nur gegenseitig Ihre Sprachkenntnisse, sondern erhalten zudem aus erster Hand wertvolle Informationen über den Alltag und die Lebensweise der jeweils anderen Kultur. Und im besten Fall entsteht aus einem solchen Sprachtandem eine lebenslange Freundschaft, die sprachliche, geographische und kulturelle Grenzen weit hinter sich lässt. Ein guter erster Anlaufpunkt, um einen passenden Tandempartner zu finden, sind oftmals die Sprachlernzentren der örtlichen Universitäten, so auch das Sprachenzentrum der Universität Leipzig.

Quelle: Shutterstock

4. Installieren Sie sich ein Sprachlern-App auf Ihrem Smartphone

Spezielle Apps zum Sprachenlernen zu nutzen, hat viele Vorteile und es gibt inzwischen einige wirklich gute Applikationen, die kostenlos zum Downloaden verfügbar sind. Da Sie Ihr Smartphone sowieso immer und überall dabei haben, ist dies eine besonders praktische Lernweise. Lernen Sie bequem in Bus oder Bahn neue Vokabeln oder verkürzen Sie sich die Wartezeit beim nächsten Arzttermin mit unterhaltsamen Grammatikübungen. Gerade für Anfänger sind Sprachlern-Apps sinnvoll, da man mit etwas Regelmäßigkeit recht schnell die Grundkenntnisse erlernen kann.

Quelle: Shutterstock

5. Schauen Sie sich Ihre Lieblingsfilme und –serien im Original an

Machen Sie Netflix zu Ihrem Sprachbuddy! Das Anschauen von Filmen und Serien im O-Ton ist eine fantastische Möglichkeit, Ihr Hörverstehen zu trainieren und gleichzeitig in die Kultur des Zielsprachenlandes einzutauchen. Um sich nicht gleich zu überfordern, nutzen Sie anfangs ruhig noch die Untertitelfunktion als Unterstützung, zunächst in Ihrer eigenen und später dann in der Fremdsprache.

Tipp: Schauen Sie sich inspirierende Reisefilme wie beispielsweise „Die Reise des jungen Che“ an, und stillen Sie so gleichzeitig noch Ihr Fernweh.

Quelle: Shutterstock

Sie sehen, es gibt eigentlich keine Ausrede, warum Sie nicht mindestens eine Fremdsprache fließend beherrschen sollten. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, ob Sie lieber Englisch oder Spanisch oder vielleicht doch lieber Koreanisch lernen wollen...