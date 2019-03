Bremen

Das Märchen der Bremer Stadtmusikanten wird in diesem Sommer 200 Jahre alt - und die Hansestadt feiert das mit Ausstellungen und einem "Stadtmusikantensommer".

Bremen beginnen am 3. März mit einem Konzert in der Kulturkirche St. Stephani. Die Kunsthalle zeigt vom 23. März bis zum 1. September die Schau "Tierischer Aufstand. 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten in Kunst, Kitsch und Gesellschaft". Seit 66 Jahren steht in Bremen am Rathaus auch eine Bronzefigur der vier Tiere, die bei Touristen äußerst beliebt ist.

Grimm-Gesellschaft in Kassel erinnert mit einer Ausstellung ab 2. Mai ebenfalls an das Jubiläum des Märchens, das sich in alle Welt verbreitet hat. Als mündliche Überlieferung ist die Geschichte von Esel, Hund, Katze und Hahn zwar noch älter. Doch 1819 wurde das Märchen erstmals gedruckt: Die Brüder Grimm nahmen es in die zweite Auflage ihrer "Kinder- und Hausmärchen" auf.

