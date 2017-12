Carnival, Norwegian, Roald Amundsen: Kreuzfahrt-News

Expeditionsschiff "Roald Amundsen": Vier Abfahrten ab Hamburg

Das im Bau befindliche Hybrid-Expeditionsschiff "Roald Amundsen" wird im Sommer 2019 viermal von Hamburg aus die Postschiffroute entlang der norwegischen Küste befahren. Das kündigte Hurtigruten an. Die Reederei lässt derzeit zwei neue Expeditionsschiffe mit Hybridantrieb und Platz für je rund 600 Passagiere bauen. Die "Roald Amundsen" soll im Sommer 2018 fertig werden, die "Fridtjof Nansen" im Sommer 2019. Weitere Höhepunkte in der Saison 2019/20 sind laut Hurtigruten zwei Expeditionskreuzfahrten durch die Nordwestpassage und nach Franz-Josef-Land im Nordpolarmeer.

Neues Carnival-Schiff heißt "Carnival Panorama"

Das dritte Kreuzfahrtschiff der Vista-Klasse von Carnival Cruise Line heißt "Carnival Panorama". Das gab die US-Reederei bekannt. Der Neubau mit Platz für 3954 Passagiere soll im Herbst 2019 ausgeliefert werden. Ab April 2018 wird bereits das zweite Schiff der Vista-Klasse, die "Carnival Horizon", unterwegs sein. Bereits in Dienst gestellt ist die "Carnival Vista".

Norwegian Cruise Line: Neuer Tarif ohne all-inclusive

Die Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) hat auf ihren Kreuzfahrtschiffen 2016 ein All-inclusive-Konzept für Gäste aus Deutschland eingeführt. Ab sofort steht nun ein neuer Tarif zur Verfügung, der wieder nur Kabine, Crewtrinkgelder sowie Verpflegung und Automatengetränke im Buffetrestaurant enthält. Das Angebot "Just Cruise" wird laut NCL in begrenzter Zahl auf wenigen Abfahrten angeboten und soll sich an Neukunden richten. Lage und Nummer der Kabine erfahren Reisende in der Regel nach der Buchung, spätestens bei Erhalt der Reisedokumente.

