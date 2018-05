Hannover

Millennials wollen aufregende, individuelle Reisen und nutzen das Smartphone so selbstverständlich wie die Zahnbürste. Die Generation zwischen 20 und 35 bucht mühelos Flüge, Hotels und Airbnb-Unterkünfte im Internet.

Der Reiseveranstalter Tui will diese anspruchsvolle Zielgruppe jetzt für den klassischen Pauschalurlaub gewinnen. Wie kann das funktionieren? Das erklärt Marek Andryszak, Chef von Tui Deutschland, im Interview.

Die Tui will Millennial-Urlauber für sich gewinnen - hat sie da den Anschluss verpasst?

Marek Andryszak: In der heutigen digitalen Welt erreicht man diese Zielgruppe nur, wenn man online gut unterwegs ist. Und hier haben wir zuletzt enorme Fortschritte gemacht. Für junge Leute ist das Smartphone Dreh- und Angelpunkt. Außerdem verjüngen sich gerade viele Hotelketten für die Millennials. Das spielt uns jetzt in die Karten.

Wie reisen denn Millennials?

Andryszak: Diese Generation verreist häufiger, kürzer und individueller. Das Erlebnis im Urlaubsziel hat hohe Priorität, etwa romantische Momente. Millennials suchen besondere Reiseerlebnisse, wollen sich abheben und diese Erlebnisse online teilen. Social Media ist ganz wichtig. Wir versuchen, diese Zielgruppe durch eine Ansprache über Instagram und Facebook zu erreichen.

Frage: Aber warum sollte ein Reisender, der mit Ryanair, Booking und Airbnb aufgewachsen ist, plötzlich zur Tui kommen?

Andryszak: Sie kommen spätestens zu uns, wenn das erste Kind da ist. Wir bieten ein Rundum-Sorglos-Paket von der Buchung bis zur Rückreise. Wir bieten bereits beim Buchungsvorgang on- und offline Beratung und vor Ort durch unsere weltweite Reiseleiterorganisation rund um die Uhr eine gute Betreuung. Bei Reiseportalen sucht man das vergebens, so wie etwa auch eine deutschsprachige Kinderbetreuung im Reiseziel.

Trotzdem zögern viele junge Menschen, bei der Tui eine Pauschalreise zu buchen. Warum?

Andryszak: Viele Millennials wissen nicht, was wir anbieten und wie individuell unsere Angebote und Services sind. Und sie wissen oft nicht, dass die Pauschalreise ihnen deutliche Vorteile bietet, wie etwa eine Absicherung im Krisenfall. Unsere Aufgabe ist es, diese Vorteile zu transportieren. Mit unserer Marke haben wir gute Voraussetzungen, denn Millennials lieben starke Marken.

Die Tui-Werbung sieht ja schon aus wie ein Instagram-Account, klassische Urlaubsmotive kommen kaum noch vor. Hat die typische Katalog-Optik ausgedient?

Andryszak: Unserer Slogan, unser TV-Spot, das ist schon sehr frisch und hebt sich von den anderen Reiseveranstaltern ab. Wir wollen in der Ansprache einfach moderner erscheinen als früher.

Was hat denn ein Anbieter wie Booking der Tui voraus?

Andryszak: Wenn wir irgendwo noch Nachholbedarf haben, dann beim Angebot in kleinen und mittleren Städten. In der Fläche sind wir also noch nicht so breit aufgestellt, in großen Metropolen aber schon. Und in den touristischen Baderegionen am Mittelmeer, im Atlantik, in der Karibik und in Asien haben wir ganz sicher die Nase vorn. Breite und Qualität unseres Angebotes sind hier top.

Was ist die größte Herausforderung im Umgang mit Millennials?

Andryszak: Ihnen klarzumachen, dass wir beim Thema Reisen auch für diese Zielgruppe alles haben. Das klingt einfach, aber es ist in der heutigen Zeit nicht mehr so leicht, eine Botschaft flächendeckend zu platzieren. Vor 15 Jahren hat man einen Fernsehwerbespot gemacht, und damit hat man alle erreicht. Heute schauen viele Millennials noch nicht einmal mehr Fernsehen. Der richtige Kommunikationsmix, eine zielgruppengerechte Ansprache, coole und hippe Produkte und eine schnelle und einfache Online-Buchung sind entscheidend.

Zur Person: Marek Andryszak ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Tui Deutschland.

dpa