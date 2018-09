Reisenews Dank des warmen Sommers - Deutschland-Tourismus bleibt auf Rekordkurs Warum in die Ferne reisen, wenn man auch hierzulande den Sommer genießen kann? Das dürften sich in diesem Jahr viele Bundesbürger gedacht haben. Die deutschen Beherbergungsbetriebe erzielen jedenfalls ein Rekordergebnis.

Nicht nur der Andrang am Ostseestrand von Zinnowitz auf der Insel Usedom war in diesem Sommer groß. Viele Urlaubsorte in Deutschland erlebten einen Besucheransturm. Quelle: Stefan Sauer