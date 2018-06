Düsseldorf

In einem Hotel in Düsseldorf sollen Gäste ihr Auto künftig bis zum Zimmer mitnehmen können. Vom Spätsommer 2019 an woll das Hotel

"B'Mine" im östlichen Stadtteil Flingern nach eigenen Angaben 26 seiner 202 Räume mit sogenannten CarLofts anbieten. Das sind Auto-Balkone, auf denen Gäste ihre Wagen abstellen können.

Dorthin kommen die Hotelbesucher mit einem speziellen Lift. Ein- und auschecken können Besucher per Smartphone. Den Plänen zufolge sollen Zimmer mit "CarLoft" auch eine Ladestation für Elektroautos bekommen.

Der Hotelbetreiber plant ein zweites Hotel in Frankfurt/Main mit 40 Auto-Balkonen, das im Jahr 2020 öffnen soll. Weitere Hotels sollen in den kommenden acht Jahre hinzukommen. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um das erste Hotel mit "CarLofts" weltweit.

dpa