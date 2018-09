Fontane per Fahrrad entdecken

Reisenews Neue Route geplant - Fontane per Fahrrad entdecken Der Landkreis Oberhavel will den Schriftsteller Theodor Fontane mit einer Fahrrad-Route ehren. Wer ihr folgt, kann Fontanes Geburtsstadt Neuruppin und umliegende Regionen per Rad kennenlernen.

Theodor Fontane kam 1819 in Neuruppin zur Welt - sein Vater war Apotheker. An dem Geburtshaus, die «Löwen-Apotheke» in der Karl-Marx-Straße 84, soll bald eine Fontane-Route vorbeiführen. Quelle: Andreas Heimann