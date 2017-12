Größtes Planetarium der westlichen Welt öffnet bei New York

Jersey City. Das nach Betreiberangaben größte Planetarium der westlichen Welt eröffnet in der Nähe von New York. Nur ein Planetarium in China und zwei in Japan seien größer, teilten die Betreiber des Jennifer Chalsty Planetariums mit, das am Samstag (9.12.) Jersey City eröffnen sollte.

Die Kuppel hat einen Durchmesser von 27 Metern, das Gebäude insgesamt ist rund 18 Meter hoch. Auf die Leinwände sollen zehn Projektoren den Sternenhimmel beamen.

"Jedes andere Planetarium der westlichen Hemisphäre passt hier rein", sagte Paul Hoffman, Chef des

Liberty Science Center, an das das Planetarium angegliedert ist. "Besucher können durch das All fliegen, die Größe und Weite des Weltraums erleben, die Oberfläche von Planeten anschauen, Asteroiden-Felder durchkreuzen und Filme anschauen."

Eine Spende von fünf Millionen Dollar (etwa 4,25 Millionen Euro) hatte den Bau des Planetariums möglich gemacht. Jedes Jahr besuchen rund 650 000 Menschen das Liberty Science Center.

dpa