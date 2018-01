In Tunesien Menschenansammlungen meiden

Tunis. Angesichts von Protesten und Demonstrationen in Tunesien sollten Urlauber derzeit Menschenansammlungen dort meiden. Dazu rät das

Auswärtige Amt (AA) in seinem aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweis für das nordafrikanische Land.

In Tunesien kam es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen. In mehreren Städten protestierten Menschen gegen Steuererhöhungen und Preissteigerungen. Gewalt könne nicht ausgeschlossen werden, so das AA. Reisende sollten Anweisungen der Sicherheitskräfte stets folgen.

dpa