Neue Konzerthalle in Andermatt öffnet im Juni

Andermatt (dpa/tmn) - In Andermatt in der Schweiz wird am 16. Juni eine neue

Konzerthalle eingeweiht - von den Berliner Philharmonikern. Darauf macht die Andermatt Swiss Alps AG aufmerksam. Die Halle mit Platz für 700 Gäste soll das Bergdorf im Ursental im Kanton Uri als kulturelles Zentrum etablieren. Die Bühne der Halle bietet Raum für ein 75-köpfiges Orchester.

Neues Brüder-Grimm-Museum in Hanau

Ein neues Museum über die Brüder Grimm eröffnet in dem prächtigen Barockschloss Philippsruhe in Hessen. Das Familien- und Kindermuseum GrimmsMärchenReich in Hanau steht ab Sonntag (14. April) dem Publikum offen, wie die Stadt mitteilte. Das Museum erstreckt sich auf 340 Quadratmetern im ersten Obergeschoss. Groß gefeiert wird das neue Kultur- und Bildungsangebot über die weltberühmten Märchensammler erst im nächsten Monat - am 4. und 5. Mai bei einem Märchenfest.

Museum für zeitgenössische Kunst in Tokio wiedereröffnet

In Tokio wurde das

Museum für zeitgenössische Kunst nach dreijähriger Renovierung wiedereröffnet. Es präsentiert nun rund 5400 Kunstwerke und damit 400 neue Stücke, wie das Tokyo Conventions & Visitors Bureau mitteilt. Eine Sonderausstellung zum Auftakt zeigt bis zum 16. Juni japanische Kunst der 1910er bis 2010er Jahre. Eine weitere Schau präsentiert die Neuerwerbungen des Museums.

Neues Kunstmuseum in Miami eröffnet

In Miami wurde ein neues

Kunstmuseum mit Bildern aus der Sammlung des Fotografen George Daniell (1911-2002) eröffnet. Der US-Amerikaner arbeitete für viele berühmte Magazine wie "Time", "Life" und "Esquire". Er fotografierte Prominente und das Alltagsleben im Europa der Nachkriegszeit. Zu sehen sind die Bilder im Wilzig-Museumsgebäude in South Beach, wo in den kommenden Jahren weitere Museen eröffnen sollen. Das teilt die Tourismusvertretung der Region Miami mit.

