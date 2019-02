Reisenews Tourismus - "Mein Schiff 2" geht an den Start Nach "Mein Schiff 1" bekommt nun auch "Mein Schiff 2" einen Nachfolger. Mit umgestaltetem Hauptrestaurant und neuem Pooldeck soll der Kreuzfahrtriese demnächst zu den Kanaren aufbrechen.

Zwischenstopp in der Hansestadt: Auf dem Weg von der Werft in Turku zur Taufe in Lissabon machte die neue «Mein Schiff 2» auch in Hamburg Station. Quelle: Jan Sieg/Tui Cruises/dpa-tmn