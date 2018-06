Neuer Mountainbike-Rundweg durch das Salzburger Land

Ein neuer Mountainbike-Rundkurs führt ab diesem Sommer auf 123 Kilometern Länge durch das Salzburger Land. Auf dem Stoneman Taurista mit Start und Ziel in Obertauern sind insgesamt 4505 Höhenmeter zu überwinden, wie der Tourismusverband der Gemeinde mitteilt. Höhepunkt der Tour sei der Johanneswasserfall. Unterwegs gibt es nahe der Strecke viele Unterkünfte für Radsportler. Die Route ist in ein bis drei Tagen machbar. Der Tourismusverband bietet Starterpakete zu Preisen zwischen 29 und 49 Euro an. Entworfen hat den Rundkurs der ehemalige MTB-Profi Roland Stauder, der auch für die anderen drei sogenannten Stoneman-Trails verantwortlich ist: in den Dolomiten, im Erzgebirge und in den Berner Alpen.

In Nordhessen soll 665-Meter-Hängebrücke entstehen

In Willingen in Nordhessen soll noch in diesem Jahr der Bau einer Hängebrücke als Touristenattraktion beginnen. "Wir bauen an der Mühlenkopfschanze die längste Brücke der Welt im tibetanischen Stil", erklärt Arnd Brüne, ein Geschäftsführer der Skyline Diemelsee GmbH. Die 665 Meter lange Brücke in Willingen soll in 100 Metern Höhe von der Schanze zum Musenberg führen. Beim Tibet-Stil haben Brücken keine hochaufragenden Bauteile oder Stützen. Ein bekanntes Beispiel ist die Brücke am Fernpass Reutte in Tirol. Im osthessischen Rotenburg ist ein ähnliches Projekt in Planung. Dort soll eine Riesenhängebrücke auf 540 Metern Länge in 50 Metern Höhe das Kottenbachtal überspannen.

Neuer "Angry Birds"-Themenpark in Katar

Im Emirat Katar widmet sich ein neuer Themenpark dem Computerspiel und Kinofilm "Angry Birds". Zu den 20 Fahrgeschäften des Parks gehören eine 106 Meter lange Seilrutsche, eine Kartbahn und ein Freier-Fall-Turm, informiert die Qatar Tourism Authority. Der Themenpark befindet sich im Unterhaltungskomplex Doha Festival City, wo sich derzeit noch drei weitere Freizeitparks im Bau befinden - unter anderem der erste Indoor-Schneepark des Emirats. Katar ist Sitz der Fluggesellschaft Qatar Airways und ein klassisches Stop-over-Ziel auf dem Weg zu einem anderen Land in Asien.

dpa