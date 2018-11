Neue Wanderroute durch Südafrikas Blyde River Canyon

Den Blyde River Canyon in Südafrika können Touristen auf einer neuen Wanderroute entdecken. Drei Tage dauert der Waterval Trail. Start und Ziel ist an den Bourke's Luck Potholes, einer bekannten Felsformation. Das teilt South Africa Tourism mit. Der Blyde River Canyon ist eine der tiefsten Schluchten der Welt. Er liegt in der Provinz

Moumalanga zwischen Johannesburg und dem Krüger-Nationalpark.

Rock'n' Popmuseum im Münsterland öffnet wieder

Das

Rock'n' Popmuseum in Gronau im Münsterland öffnet wieder für Besucher. Die neue Daueraustellung in der alten Turbinenhalle ist am 24. November bei einem Tag der offenen Tür erstmals zu begutachten, wie Tourismus NRW mitteilt. Neun Themenbereiche wurden eingerichtet, die sich Aspekten wie zum Beispiel Mode und Rebellion widmen. Ab 25. November hat das renovierte Museum immer dienstags bis sonntags geöffnet.

Historische Siedlung in Abu Dhabi wird Kulturstätte

In Abu Dhabi wird das historische Siedlungsgebiet der Stadt für Besucher zugänglich gemacht. Die Eröffnung von

Al Hosn sei am 7. Dezember, wie die Tourismusvertretung des Emirats mitteilt. Bereits im vergangenen Jahr wurde die zum Areal gehörende alte Festung Qasr Al Hosn nach Renovierungsarbeiten als Museum wieder aufgemacht. Nun folgen eine Kulturstiftung und das Haus des Kunsthandwerks. Ein Theater soll 2019 folgen. Qasr Al Hosn wurde ab Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut und gilt als ältestes Gebäude Abu Dhabis, es war einst Sitz der Herrscherfamilie.

