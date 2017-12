Reise-News: Radweg zum Königsstuhl und Römermuseum in Nîmes

Auf Rügen entsteht ein neuer Radweg zum Königsstuhl

Auf Rügen ist ein neuer Radweg durch den Nationalpark Jasmund zwischen Sassnitz und dem Kreidefelsen Königsstuhl geplant. Die zwölf Kilometer lange Trasse soll von der nördlichen Ortsgrenze von Sassnitz entlang bestehender Forstwege zum Kreidefelsen führen. Der Bau schließt nach Angaben des

Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern eine Lücke im Radwegenetz. Auch Rastmöglichkeiten sollen gebaut werden.

Neues Römermuseum in Nîmes soll im Juni eröffnen

Das neue Römische Museum in Nîmes soll am 2. Juni 2018 eröffnen. Das teilte das Tourismusbüro des Départements Gard in Südfrankreich mit. Ursprünglich war die Eröffnung für Anfang 2018 geplant gewesen. Das

Musée de la Romanité wird sich neben dem Amphitheater befinden. Vom Panoramadach aus soll sich ein guter Blick auf die Arena und das historische Zentrum der Stadt bieten. Nîmes ist eine alte Römerstadt mit 2000-jähriger Geschichte. Das Amphitheater wurde Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus erbaut.

Dundee bekommt Schottlands erstes Design-Museum

In Schottland soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 das

"V&A Museum of Design Dundee" eröffnen. Es wird das erste Design-Museum des Landes sein und das erste Victoria and Albert Museum außerhalb Londons, wie Visit Scotland mitteilt. In der Ausstellung gehe es um Design im schottischen und globalen Kontext. Dundee liegt an Schottlands Ostküste. Das Victoria and Albert Museum in London gilt als bedeutendstes Ausstellungshaus Großbritanniens.

