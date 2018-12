Reisenews Tourismus - Skisaison im Schwarzwald startet Der Feldberg gilt als größtes Skigebiet in Baden-Württemberg. Wintersportler dürfen sich auch hier auf den Saisonstart gefasst machen. Die Zahl der Pisten ist zunächst aber eingeschränkt.

Feldberg: Schnee liegt im Schwarzwald an der Sesselbahn am Seebuck. Am Donnerstag beginnt die Skisaison mit zwei Liften am Feldberg. Quelle: Liftverbund Feldberg