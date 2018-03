Taufe der "Hanseatic nature" am 12. April 2019 in Hamburg

Berlin. Hapag-Lloyd Cruises wird das neue Expeditionskreuzfahrtschiff "Hanseatic nature" am 12. April 2019 in Hamburg taufen lassen. Das teilte die Reederei auf der

Reisemesse ITB in Berlin (7. bis 11. März) mit.

Die "Hanseatic nature" ist das erste von zwei neuen Expeditionsschiffen, die Hapag-Lloyd Cruises im kommenden Jahr in Dienst stellt. Im Oktober 2019 folgt die nahezu baugleiche "Hanseatic inspiration". Beide Neubauten mit Platz für jeweils maximal 230 Passagiere besitzen die höchste Eisklasse für Passagierschiffe und werden unter anderem in Arktis und Antarktis unterwegs sein. Während sich die "Hanseatic nature" an ein deutschsprachiges Publikum richten soll, wird die "Hanseatic inspiration" auch international vermarktet.

Die bisherige "Hanseatic" wird die Flotte von Hapag-Lloyd Cruises im Herbst 2018 verlassen, die "Bremen" als weiteres Expeditionsschiff wird bleiben. Somit wird die Flotte der Reederei künftig drei Expeditions- und mit der "Europa" und "Europa 2" zwei Luxuskreuzfahrtschiffe umfassen.

Auch anderen Reedereien bauen ihre Flotte an Expeditionsschiffen derzeit deutlich aus, darunter Ponant, Hurtigruten und Nicko Cruises.

Am Tag nach der Taufe soll das Schiff zu seiner 13-tägigen Jungfernreise nach Lissabon aufbrechen.

dpa