Neues Touristenticket für das Ruhrgebiet

Mit einem neuen Touristenticket für Busse und Bahnen können Besucher jetzt das Ruhrgebiet erkunden. Die

Welcome Card Ruhr bietet freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie kostenlosen Eintritt in mehrere Sehenswürdigkeiten wie das Gasometer Oberhausen, Schloss Horst in Gelsenkirchen oder das Ruhr Museum in Essen. Laut Tourismus NRW gilt das Ticket für 25, 35 oder 45 Euro für 24, 48 oder 72 Stunden in einem von drei Geltungsbereichen. Anders als die Ruhr Topcard für Einheimische und Tagesausflügler richtet sich die Welcome Card Ruhr an Touristen.

Was ist ekelhaft? - Kulinarische Ausstellung in Malmö

In Malmö im Süden Schwedens können Touristen die 80 vermeintlich ekeligsten Gerichte der Welt kennenlernen. Das

Disgusting Food Museum im "Slagthuset MMX" lädt vom 29. Oktober an zu einer Ausstellung, in der Besucher schauen, schmecken und riechen können. Zu erleben gibt es zum Beispiel Käse mit lebenden Larven aus Sardinien und Meerschweinchen aus Peru, beides sind regionale Spezialitäten. Das Projekt soll laut

Visit Sweden zur Beschäftigung mit der Frage anregen, was als ekelhaft gilt und warum - das Gefühl dafür sei nämlich kulturell geprägt.

Museum für Kunst und Archäologie in Besançon öffnet wieder

Das Museum der Schönen Künste und Archäologie in

Besançon öffnet nach einer Renovierung wieder für Besucher. Der Bau des ältesten öffentlichen Museums Frankreichs, das seit 1694 besteht, wurde modernisiert, informiert die Tourismusvertretung der Region Burgund-Franche-Comté. Das Museum besitzt eine der größten Grafiksammlungen des Landes mit 6000 Arbeiten aus der Zeit vom Ende des 15. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit der Wiedereröffnung am 16. November 2018 werden 40 wichtige Werke erstmals zu sehen sein.

Mehr Service für Besucher von Mount Rushmore

Das

Mount Rushmore National Memorial in den USA will das Erlebnis für Besucher verbessern. Der Panoramaweg zu Füßen der in Stein gemeißelten Ex-Präsidenten, die Avenue of Flags, soll 2019 erweitert werden. Zudem werden neue Fahnenmasten aufgestellt, wie die Tourismusvertretung des US-Staates South Dakota mitteilt. Bereits vom Herbst an wird das Besucherzentrum modernisiert. Neu seit dem Sommer 2018 ist eine Multimedia-Tour auf Deutsch mit Audio- und visuellen Effekten wie Videos und historischen Aufnahmen. Der Mount Rushmore mit den Abbildern von George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in den USA.

dpa