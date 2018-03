Tipps von der ITB: Lavendel und Stromschnellen-Erlebnis

Lavendel-Festival in Brihuega in Spanien

Spanische Provence nennt sich die Gegend um

Brihuega. Vor allem im Juli wird klar, warum das so ist - denn dann blühen die Lavendelfelder in der Region rund 90 Kilometer östlich von Madrid. Am 13. und 14. Juli feiert Brihuega das Festival de la Lavanda, teilte das Spanische Fremdenverkehrsamt mit. Geplant sind Wanderungen, Ballonfahrten, Zeichenkurse und zum Abschluss ein Büfett-Picknick in den Feldern - die meisten Besucher sind komplett in Weiß gekleidet.

New Orleans feiert 300 Jahre Geschichte

Im Jahr 2018 feiert New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana sein 300-jähriges Bestehen - und Touristen können dabei sein. Ein Überblick mit Veranstaltungen ist unter

www.2018nola.com zu finden. Für das Jubiläum putzt sich die Südstaaten-Metropole heraus: Die Partymeile Bourbon Street und die Gallier Hall am Lafayette Square werden zum Beispiel renoviert, wie das Fremdenverkehrsbüro von New Orleans mitteilt. Und am Flughafen der Stadt entsteht ein neues Terminal mit fünf weiteren Gates, um künftig mehr Besucher abfertigen zu können.

Neue Attraktionen in den Sea-World-Freizeitparks

Die Sea-World-Vergnügungsparks in den USA starten mit neuen Attraktionen in die Saison 2018. In der

Sea World San Diego in Kalifornien eröffnet die höchste und schnellste Achterbahn des Parks, teilt der Betreiber mit. Die Bahn heißt "Electric Eel" und hat mehrere Loopings, die Passagiere werden während der Fahrt in den Zügen gedreht. In der

Sea World Orlando in Florida ist hingegen eine neue Wildwasser-Attraktion gebaut worden: "Infinity Falls" bietet während der fünfminütigen Fahrt einen zwölf Meter hohen Stromschnellen-Fall.

