Reiseveranstalter machen Hotelbuchungen zu Pauschalreisen

Schauinsland Reisen und DER Touristik sichern künftig einzelne Hotelübernachtungen als Pauschalreisen ab. Der Veranstalter Schauinsland Reisen teilt mit, dass Hotel- und Bausteinbuchungen ab dem 1. Juli als "Hotel & Mehr Paket" angeboten werden. Dieses Paket umfasst Reiseleitung, 24-Stunden-Notfallservice und Krisenmanagement. Zuerst hatte das Tourismus-Fachmagazin "fvw" darüber berichtet.

Auch DER Touristik erklärt, dass ab Juli Einzelleistungen automatisch mit einem Servicepaket als Pauschalpakete angeboten werden. Das "Mehrwert Paket" umfasst etwa telefonische Rundum-Betreuung, einen SMS-Info-Dienst und Krisenmanagement. Zu DER Touristik gehören Marken wie ITS, Jahn Reisen, Dertour und Meiers Weltreisen.

Darüber hinaus bieten weitere große Reiseveranstalter künftig einzelne Leistungen als Pauschalreisen an - Tui als "TUI Plus Paket", Thomas Cook Signature und Neckermann als "Sunny Heart Paket." Hintergrund dieses Angebots ist das neue Pauschalreiserecht, das ab 1. Juli gilt. Die Pauschalreise ist gesetzlich gut abgesichert: Der Urlauber bekommt bei Insolvenz des Veranstalters sein Geld zurück, wird bei Krisen vor Ort durch einen Reiseleiter betreut, kann bei Mängeln den Reisepreis mindern und Schadenersatz verlangen.

Bester Preis? - Tui führt "Wertgarantie" für Ausflüge ein

Tui bietet ab sofort eine sogenannte Wertgarantie für sein weltweites Ausflugsprogramm an. Bekommt ein Urlauber einen exakt gleichen Ausflug bei einem anderen Anbieter günstiger, erstattet Tui die Differenz. Das teilt der Reiseveranstalter mit. Als gleich gelte ein Ausflug, wenn Inhalt, Länge, Stopps und Aktivitäten, Sprache, Transfer und der Umfang der inkludierten Getränke und Mahlzeiten identisch sind. Das neue Angebot gilt unabhängig davon, ob der Ausflug im Reisebüro, online oder vor Ort beim Reiseleiter gebucht wurde.

Portal Kurzurlaub.de wird zum Reiseveranstalter

Das Online-Portal Kurzurlaub.de sichert alle Buchungen ab 1. Juli 2018 als Pauschalreisen ab. Das gab das Unternehmen aus Schwerin bekannt, das bislang lediglich Hotels vermittelt hat. Bislang traten Reiseportale nur als Vermittler auf - der Anbieter Expedia etwa weist in seinen Geschäftsbedingungen derzeit darauf hin, dass er bei einzelnen gebuchten Leistungen nicht selbst als Veranstalter fungiert. Kurzurlaub.de ist nach eigenen Angaben Marktführer für Kurzreisen in Deutschland von zwei bis fünf Tagen. Das Portal biete das ganze Jahr über mehr als 30.000 Kurzreisepakete an.

