Rhodos

Thomas Cook Signature und Neckermann bieten im Zuge des neuen Reiserechts künftig einzelne Hotelbuchungen explizit als Pauschalreisen an. Wer nur das Hotel bei dem Veranstalter und übrige Leistungen wie den Flug separat bucht, bekommt dennoch den Schutz des Pauschalreiserechts.

Die Buchung des Hotels wird zusammen mit Serviceleistungen wie der Betreuung vor Ort zum "Sunny Heart Paket" - und somit zur Pauschalreise. Das teilte Thomas Cook bei der Vorstellung des Winterprogramms 2018/19 auf Rhodos mit.

Hintergrund dieses Angebots ist das neue Pauschalreiserecht, das ab 1. Juli gilt. Neu ist dann - neben der Pauschalreise und der Buchung von einzelnen Leistungen - die verbundene Reiseleistung eines Vermittlers. Dies hatte in Reisebüros für Verunsicherung gesorgt. Mit der Absicherung auch einzelner Leistungen will Thomas Cook dem Vertrieb und den Kunden Sicherheit bieten. Auch andere große Veranstalter hatten angekündigt, künftig einzelne Leistungen wie Hotelbuchungen samt Servicepaket zur Pauschalreise zu machen - Tui etwa mit dem "TUI Plus Paket".

Die Pauschalreise ist gut abgesichert: Der Urlauber bekommt bei Insolvenz des Veranstalters sein Geld zurück, wird bei Krisen vor Ort durch einen Reiseleiter betreut, kann bei Mängeln den Reisepreis mindern und Schadenersatz verlangen.

Zudem hat Thomas Cook ein neues Hotelkonzept vorgestellt: Cook's Club richtet sich an preisbewusste Millenials, die auf schickes Design und gute Gastronomie Wert legen, so der Veranstalter. Das erste Hotel dieser Marke hat Anfang Juni auf Kreta eröffnet.

Ausgebaut wurde das Angebot an Hotels auf der Fernstrecke im Winter. 47 Hotels seien dort neu im Programm. Auf den Kanaren sind 11 neue Häuser im Angebot. Neues Winterreiseziel bei Thomas Cook Signature und Neckermann ist die Costa de la Luz an der spanischen Südküste. Flüge in die Türkei werden wieder ganzjährig geboten.

Die Preise für Pauschalurlaub im Winter auf den Kanaren, in Ägypten und der Türkei bleiben im Schnitt unverändert. Die Dominikanische Republik und Kuba sind etwas günstiger geworden, Thailand und die Malediven etwas teurer als im Vorjahr.

Die Buchungen für den Sommer 2018 liegen derzeit nach Angaben von Thomas Cook vier Prozent im Plus. Spanien, Griechenland und die Türkei seien die Topziele. Die Nachfrage nach Ägypten, Tunesien und Marokko sei stark gestiegen. Es gebe "eine deutliche Erholung der nordafrikanischen Ziele", so Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung der Thomas Cook Touristik.

dpa