Visumfreie Einreise nach Weißrussland ausgeweitet

Minsk. Weißrussland öffnet sich weiter für Touristen. Eine neue Regelung erlaubt seit Jahresbeginn die visumfreie Einreise für zehn Kalendertage in die Gebiete rund um den Nationalpark Belovezhskaya Pushcha und den Park Awgustow Canal, informiert das

Auswärtige Amt (AA).

In dem Nationalpark liegt ein Teil des Urwalds Bialowieza, einer der letzten unberührten Wälder Europas. Der andere Teil dieses Waldgebietes liegt in Polen.

Die neue Visaregelung erlaubt nun auch einen Besuch der Städte Brest und Grodno, so das AA weiter. Die Weiterreise in andere Regionen in Weißrussland sei nicht gestattet.

Seit Februar 2017 erlaubt Weißrussland Staatsbürgern aus 80 Ländern, darunter Deutschland, bereits die visumfreie Einreise für maximal fünf Tage. Die Einreise muss dabei über den internationalen Flughafen in der Hauptstadt Minsk erfolgen.

dpa