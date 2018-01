Wanderverband zeichnet 17 neue Qualitätswege aus

Kassel. Der Deutsche Wanderverband (DWV) hat 17 Routen erstmals als Qualitätswege Wanderbares Deutschland ausgezeichnet. Diese liegen fast alle in Baden-Württemberg.

Die Auszeichnung erhielten zum Beispiel mehrere "Löwenpfade" in der Region Schwäbische Alb/Göppingen: Ave-Weg, Berta-Hörnle-Tour, Filstalgucker, Filsursprungrunde, Höhenrunde, Orchideenpfad, Steigen-Tour und Wasserberg-Tour.

Außerdem erstmals dabei in dem Bundesland: Bierwanderweg Ehingen, Albsteig, die Paradies-Touren Eschachtal Rottweil, MoosWaldGeher, Oberes Glasbachtal und WaldWasserLäufer sowie der Weg "LT 6 - Wasser.Wein.Weite". Erstmals zertifiziert wurde außerdem Falladas Fridolinwanderung in der Region Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern ist der Winterwanderweg Ochsenkopfrunde im Fichtelgebirge dabei.

Darüber hinaus gab es laut DWV viele Nachzertifizierungen. Das Prädikat Qualitätsweg Wanderbares Deutschland vergibt der DWV stets für drei Jahre. Um die Auszeichnung zu erhalten, muss ein Wanderweg kulturell und landschaftlich abwechslungsreich sowie perfekt markiert sein, so der Verband. Auch eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und Rastmöglichkeiten sind wichtig.

dpa