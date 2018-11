Leipzig

Der Baum für den Leipziger Weihnachtsmarkt steht. Ein Kran hievte am Donnerstagvormittag die Tanne an ihren Standort vor dem Alten Rathaus. Die Arbeiter hatten mit dem 23 Meter hohen Baum allerdings ihre Mühe. Der Stamm des 50 Jahre alten Gehölzes war nämlich zu dick und passte nicht in die Verankerung. Das Loch im Markt wurde bei den Umbauarbeiten des Platzes fest installiert und wird im restliche Jahr, ähnlich wie ein Gully, abgedeckt.

Stamm zu groß

Das Problem mit dem zu großen Stamm kennen viele Leipziger auch aus dem eigenen Wohnzimmer kennen. Am Donnerstagmorgen wurde zur Lösung des Problems eine Motorsäge eingesetzt. Nach anderthalb Stunden werkeln stand die Tanne kurz nach 10 Uhr fest an ihrem Platz. Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Spektakel, machten Fotos oder sahen einfach nur zu, wie der Baum mit Seilen in die abschließende Richtung gezogen wurde. Ein Leipziger versuchte sogar die Jahresringe am Stamm nachzuzählen.

JETZT LIVE: Der Leipziger Weihnachtsbaum wird aufgestellt. Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Mittwoch, 7. November 2018

Im Vogtland geschlagen

Der grüne Nadelriese kommt in diesem Jahr aus dem Vogtland. Die Wahl fiel auf einen Baum aus Schöneck. Nach zahlreichen weihnachtlichen Fichten werde zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine echte Tanne auf dem Markt aufgestellt, teilte das Marktamt mit.

Keine Angebote aus Leipzig

Trotz eines öffentlichen Aufrufs fand sich in Leipzig und der Region auch in diesem Jahr kein geeigneter Weihnachtsbaum. Zwar gingen beim Marktamt rund 30 Angebote ein – so viele wie noch nie. Doch die meisten Exemplare waren schlicht zu klein. „Viele der Leipziger Bäume waren sehr schön, aber am Ende fehlten ein paar entscheidende Meter in der Höhe. Aus diesem Grund mussten wir uns wieder für einen Weihnachtsbaum aus professioneller Hand entscheiden“, erklärt Marktamtsleiter Walter Ebert die Entscheidung für einen Import.

Probeleuchten in zwei Wochen

Die Tanne wurde am Mittwoch gefällt und machte sich anschließend auf den Weg in Richtung Norden. Vom 12. November an wird sie mit 300 roten und 300 goldenen Kugeln geschmückt und mit rund 3000 LED-Lichtern illuminiert. Für den 22. November ist ab 16.30 Uhr ein „Probeleuchten“ geplant.

Der Leipziger Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 27. November bis zum 23. Dezember statt. Der Baum bleibt danach noch über den Jahreswechsel stehen. Erst am 3. Januar wird er erneut „gefällt“ und als Nutzholz verwendet.

Von mro/nöß