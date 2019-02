Leipzig

Zum Achtelfinale im DFB-Pokal tritt RB Leipzig am Mittwoch, dem 6. Februar, zuhause gegen den VfL Wolfsburg an. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr. Wie gewohnt sind im Umfeld der Red Bull Arena deshalb Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Das teilte das Ordnungsamt Leipzig am Montag mit.

Unter anderem werden im Bereich der Goya- und Eitingonstraße Haltverbote angeordnet. Besucher werden ausdrücklich um Freihaltung dieser Straßen gebeten. Anders als bei vorangegangenen Spielen wird diesmal für das Waldstraßenviertel jedoch kein Sperrkreis angeordnet, weil voraussichtlich nicht mehr als 20.000 Zuschauer das Spiel im Stadion verfolgen werden.

Im Stadionumfeld stehen allerdings nur begrenzt Parkmöglichkeiten zur Verfügung, weshalb Besucher darum gebeten werden, die P+R-Plätze „ Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „ Plovdiver Straße“, „Völkerschlachtdenkmal“ und „Lausen“ nutzen.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe verstärken etwa zwei Stunden vor Spielbeginn sowie nach Spielende ihr Angebot auf der Strecke Hauptbahnhof – Waldplatz – Sportforum Süd.

von CN