Leipzig

Der Eisaugust ist wieder da: Der blau-weiße Mann steht seit ein paar Tagen auf dem Augustusplatz und schaut zu, wie um ihn herum zum dritten Mal der „Leipziger Eistraum“ aufgebaut wird. Das Winterevent mit Spritzeisbahn, Eisstockschießen, Riesenrad, Riesenrutsche und Party-Gastronomie wird am 18. Januar eröffnet und dauert diesmal besonders lange – bis zum 3. März. Somit können auch die Schulferien zum Eislaufen vor den angestrahlten Fassaden von Oper und Gewandhaus genutzt werden.

Im vergangenen Jahr haben die Leipziger entschieden, dass die Figur den Namen „Eisaugust“ bekommen soll. Quelle: André Kempner

Schicht für Schicht

Vor einer Woche hat der Aufbau begonnen. Techniker der Firma Bergmann Eventgastronomie brachten am Donnerstag die Kühlschläuche in Stellung, die den Unterbau für die spätere Eisbahn bilden. Sie werden ausgerollt und mit einem Glykol-Wasser-Gemisch gefüllt, das auf minus elf Grad gekühlt wird. Darauf wird dann Schicht für Schicht das Wasser aufgespritzt. Voraussichtlich am Sonntag kann der Eismeister mit dem Eisaufbau loslegen. Die derzeit etwas kühleren Nachttemperaturen sind dabei hilfreich. Die runde Eislauffläche hat am Ende einen Durchmesser von 35 Metern.

Fratzen gegen böse Geister

„Die Veranstaltung hat sich etabliert und ist nun fester Bestandteil des Leipziger Veranstaltungskalenders“, freut sich Veranstalter Arnold Bergmann, der ähnliche Events auch in Heidelberg, Essen, Dresden und Berlin ausrichtet. Zur Eröffnung des „Leipziger Eistraums“ am kommenden Freitag 17 Uhr sorgen die „Mostviertler Königsperchten“ mit ihren Fratzen aus Fell und Holz dafür, dass alle bösen Geister vertrieben werden. Danach steigt eine „Kaiserparty“ mit Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich.

Öffnungszeiten, Programm und Preise unter leipziger-eistraum.de

Von Kerstin Decker