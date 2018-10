Der britische Singer und Songwriter George Ezra ist derzeit auf Deutschland-Tour, die schon längst ausverkauft ist. Im Mai 2019 spielt er wieder - diesmal in den großen Hallen. Vormerken - am 5. Mai, 20 Uhr in der Arena Leipzig, präsentiert von der Leipziger Volkszeitung!

Zum Tag der deutschen Einheit in Berlin

Am 3. Oktober spielte George Ezra in Berlin, um die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit mit seiner mitreißenden Musik zu verschönern, danach ging er auf Deutschland-Tour, die schon längst ausverkauft ist. Seine neue Platte „Staying at Tamara’s“ ist hierzulande locker in die Top 10 gestiegen und hat in seiner Heimat die Charts getoppt und Platin geholt.

Die zugehörigen Singles „Paradise“ und „Shotgun“ sind ebenso erfolgreich. George Ezra, das darf man mit Fug und Recht behaupten, zählt im Moment zu den Künstlern, die weltweit so richtig abräumen.

Jetzt hat Ezra bestätigt, dass er im Mai 2019 erneut nach Deutschland kommt, um dann in den großen Hallen eine weitere Tour für all die Fans zu spielen, die dieses Mal nicht in Genuss von Tickets kamen. Diesen Erfolg hat er sich aber auch redlich verdient, denn George Ezra ist ein Teufelskerl. Seine sensationelle Out-of-the-box-Story gründet auf der einzigen Sache, die wirklich zählt: seinen Songs. Lieder, die ihm nicht zuletzt eine weltweite Tournee bescherten, die zwei Jahre andauerte.

Zweites Album

Er fand folglich, dass es Zeit war, sich wieder zu erden. Also machte George Ezra das, was er am besten kann: Er schnappte sich seine Gitarre und machte sich vom Acker. Aus all den Erfahrungen, die er auf seinen Reisen gemacht hat, all den Menschen, die er kennen gelernt hat, nach all den Ideen und Einflüssen, hat George Ezra sein zweites Album entwickelt.

Mit „Staying At Tamara’s“ will der Sänger das Happiness-Level in der Welt weiter steigern, mit einer Platte, die ebenso fröhlich und jubilierend wie achtsam und gefühlvoll, herzlich, energisch und anregend ist. Sie handelt vom Entfliehen, Vorankommen und fantastischen Höhenflügen – in der Musik, im Leben und in der Liebe. Schön, dass er mit diesen Songs und seinen alten Hits im kommenden Frühjahr wieder zurückkehrt.

George Ezra

Sonntag, 5. Mai 2019, 20 Uhr (Einlass 18 Uhr)

ARENA LEIPZIG

Am Sportforum 2, 04105 LEIPZIG

Karten im LVZ-Foyer in Leipzig, in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de