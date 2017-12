Blick zurück: Von der Paulinerkirche zum neuen Leipziger Paulinum

Leipzig.. Zwölf Jahre wurde am Augustusplatz in Leipzig an der Wiederauferstehung des 1968 gesprengten Augusteums und der ebenfalls abgerissenen Paulinerkirche gearbeitet – acht Jahre länger als ursprünglich geplant. Am 1. Dezember feiert der vom niederländischen Architekten Erick van Egeraat erdachte Neubau des Universitätsgebäudes samt Paulinum und Augusteum nun feierlich Eröffnungen. Wir nehmen das zum Anlass, noch einmal zurückzuschauen.

Nach zwölf Jahren Bauzeit ist Leipzigs neuer Uni-Campus am Augustusplatz jetzt fertig: Mit dem Paulinum, einem Nachfolgebau für die 1968 gesprengte alte Paulinerkirche, wird am 1. Dezember das letzte Bauwerk des neuen Gebäude-Ensembles übergeben.

Im fünften Teil unserer Serie mit alten Stadtansichten Leipzigs aus dem Foto-Archiv der Leipziger Volkszeitung geht es nun Bilder vom ursprünglichen Augusteum und von der Paulinerkirche, um den Tag der Sprengung 1968, um die zwischenzeitlich erbaute Karl-Marx-Universität und den modernen Neubau seit 2005. Sorgsam herausgesucht wurden die Aufnahmen wieder u.a. von Aline Arndt.

DDR-Propagandafilm über die Neugestaltung des Augustusplatzes